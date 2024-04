Nauka korzysta z nowych technologii, aby przyspieszyć diagnozowanie

Nowa metoda przeszła pozytywnie testy, udział w nich wzięło prawie tysiąc osób. Badania prowadzono wspólnie ze specjalistami Uniwersytetu Helsińskiego i Stanford University. Podczas testów z aplikacją do wykrywania niewydolności udało się ustalić, że co piąta badana osoba cierpiała na tego typu problemy z sercem. Wykazano także, że metoda ta skutecznie pozwala w prosty sposób wykryć to schorzenie, dodaje Nauka w Polsce.

Badacze będą się starać wprowadzić tę aplikację do użycia. To kolejna aplikacja, którą da się z powodzeniem wykorzystywać w kardiologii, obecnie w użyciu jest już oprogramowanie pozwalające monitorować serce w celu wykrywania migotania przedsionków.