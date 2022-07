Ten problem jest dobrze znany każdemu posiadaczowi smartwatcha. Wystarczy używać go bardziej intensywnie, a poziom naładowania akumulatora błyskawicznie spada. To w praktyce oznacza, że trzeba go ładować codziennie. Kolejną wadą jest brak aparatu fotograficznego, gdyż nie pozwalała na to technologia związana z wydajnością baterii zegarka.

Rozwiązaniem może być nowy, innowacyjny chip W5 firmy Qualcomm o intrygującej nazwie Snapdragon W5 i W5 Plus. Snapdragon W5 Gen 1+ posiada cztery rdzenie ARM Cortex-A53 1,7 GHz, a także grafikę Adreno 702 z zegarem 1 GHz.

Reklama

Zdjęcie Nowa generacja zegarków typu smartwatch sprawi, że smartfony staną się niepotrzebne / 123RF/PICSEL

Snapdragon W5 ma być następcą poprzednich procesorów Snapdragon 4100 i 4100 Plus, które były centralnymi jednostkami telefonów Samsung Galaxy Watch 4 czy TicWatch 3 Pro. Z obsługą prostych funkcji radziły sobie znakomicie, ale na jednym ładowaniu akumulatora działały najwyżej dwa, góra trzy dni.

Nowe chipy serii W5 mają być nie tylko szybsze, ale także wymagają mniejszej energii. Firma Qualcomm zapowiada, że użycie nowej technologii wykorzystania krzemu pozwoli zmniejszyć grubość chipa do niewiarygodnych 4 nanometrów.

Wideo youtube

Budzisz jedno - reszta śpi

Nowa generacja popularnych zegarków typu smartwatch ma zawierać kolejne przełomowe rozwiązanie, które ma znacząco wydłużyć jego pracę. W największym skrócie: chip W5 będzie podejmował wybrane zadania, a resztę funkcji trzymał w uśpieniu. I tak na przykład podczas joggingu aktywna byłaby tylko funkcja GPS, ale wyłączony byłby moduł WiFi, z którego nie korzystamy.



To jak zapalanie tylko jednej żarówki w nocy - kiedy idziemy do kuchni - zamiast bezsensownego włączania wszystkich świateł w domu. To bardzo wydłuży żywotność baterii w zegarku. Pankaj Kedia, starszy dyrektor działu Head and Wearables w firmie Qualcomm

Wideorozmowy za pomocą smartwatch'a? To będzie możliwe

Słabym punktem wszystkich smartwatch'ów było wykonywanie zdjęć. Istnieją zegarki posiadające aparat, ale są to przeważnie modele służące jako zabawki dla dzieci. Najwięksi liderzy rynku jak Apple czy Samsung nie zdecydowali się wprowadzić kamery do smartwatch'a, gdyż znacząco skróciłoby to czas pracy baterii. Nowy układ W5 oznacza, że już wkrótce to się zmieni.



Jego możliwości są tak duże, że poradzi sobie nawet z obsługą transmisji wideo on-line. To oznacza, że wraz z nadejściem nowej ery mikroprocesorów zrealizuje się wizja twórcy S-F.

Każdy posiadacz smartwatcha nowej generacji będzie mógł prowadzić rozmowę za pomocą zegarka, a na ekranie smartwatcha zobaczy swojego rozmówcę. I nie będzie musiał po takiej rozmowie szukać gniazdka do podłączenia zasilacza w celu ponownego naładowania baterii.