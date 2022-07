Temperatura dochodząca do niemal 40 st. jest coraz częstszym zjawiskiem w naszej szerokości geograficznej. W takich chwilach szukasz dla siebie ochłody, ale z pewnością nie zastanawiasz się, jak chronić elektronikę.

Przegrzanie smartfonu czy laptopa może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu i drogiej naprawy lub konieczności wymiany na nowy.

Znacznie tańsze jest wcześniejsze zadbanie o jego ochronę. Oto wskazówki polecane przez ekspertów z VPNOverview.com.

Nie trzymaj smartfona w kieszeni

Kupując smartfon, od razu myślimy o zabezpieczeniu go przed uszkodzeniami. Na ekranie ląduje więc ochronna szybka lub folia a samo urządzenie trafia do etui. Tyle że podczas upałów taka gumowa lub materiałowa ochrona to dodatkowa warstwa zatrzymująca ciepło i zwiększająca ryzyko przegrzania.

Zdjęcie Zbyt często nosimy smartfon w ciasnych kieszeniach przylegających do ciała / 123RF/PICSEL

Zdjęcie etui pozwoli na rozproszenie ciepła i ochłodzenie urządzenia.

Pracujesz za biurkiem? Odkładasz telefon na półkę po przyjściu do domu? Jedziesz samochodem? W tych momentach możesz, chociaż na chwilę pozbyć się etui.

Często smartfony nosimy w kieszeniach spodni, gdzie dodatkowo przylegają do naszego ciała. Wtedy, zamiast oddawać ciepło, będą dodatkowo grzały się od naszej skóry.

Idealnym rozwiązaniem byłoby przełożenie telefonu do torebki, plecaka lub innego miejsca, gdzie urządzenie nie będzie miało bezpośredniego kontaktu z naszym organizmem. A jeśli już wybieramy kieszeń, to może uda się przełożyć do luźniejszej kieszeni koszuli lub spodni (jeśli oczywiście mają więcej niż dwie tradycyjne kieszenie).

Zdjęcie Wielokrotnie korzystamy z urządeń w pełnym słońcu / Pixabay.com

Warto też pamiętać, że niektóre aplikacje i oprogramowanie mogą zużywać dużo energii w laptopie i telefonie.

Jeśli korzystamy z nich w upale, rozsądne jest ograniczenie użycia do minimum, chyba że to absolutnie konieczne. Wtedy warto poszukać cienia lub chłodniejszego miejsca. Będzie miało to duży wpływ na temperaturę urządzenia.

Sprawdź ustawienia telefonu

Jest kilka funkcji, które możemy ograniczyć lub wyłączyć podczas wysokich temperatur. Zmniejszy to zużycie baterii, a tym samym nagrzewanie się urządzeń.

Eksperci radzą zacząć od wyłączenia przesyłania danych komórkowych oraz zmniejszenia jasności ekranu. Owszem, ciężko korzysta się z ciemnego ekranu w słoneczną pogodę. Ale w pomieszczeniu można to robić. Jest również opcja automatycznego dostosowywania jasności ekranu do warunków.

Oprócz tego możemy wyłączyć Bluetooth i lokalizację, jeśli w danej chwili nie są nam niezbędne. Jeśli nie używamy smartfonu, można nawet pokusić się o włączenie trybu offline.

Zastosowanie się do powyższych porad może nie tylko ochronić nasze urządzenia elektroniczne, ale również pomóc w walce z ocieplaniem klimatu. Wszelkie działania, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii, są dobrze widziane.