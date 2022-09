SMS o energii elektrycznej. Taką wiadomość dostają tysiące Polaków

Do Polaków ponownie trafiają fałszywe SMS-y o rzekomym nieuregulowanym rachunku za energię elektryczną i planowanym wyłączeniu jej dostaw do domu. To oszustwo, które może wiązać się ze stratą sporych pieniędzy.

