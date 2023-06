Spis treści: 01 Niebezpieczny SMS od Facebooka

02 Tap to reset your instagram password. Co to znaczy?

03 Niebezpieczne linki to nie wszystko

Niebezpieczny SMS od Facebooka

W sieci coraz więcej słyszy się o otrzymywaniu dziwnych wiadomości SMS przez użytkowników platformy społecznościowej Instagram. Treść wiadomości jest bardzo krótka i do złudzenia przypomina to, co otrzymujemy po próbie zresetowania hasła dostępu do swojego konta. Co w tym zatem nietypowego?

Chodzi przede wszystkim o fakt, że informujący o sprawie użytkownicy nie zgłaszali prośby o resetowanie swojego dostępu do usługi. Wiadomości sprawiają wrażenie wysyłanych losowo, mających na celu złapanie nierozważnych użytkowników. Co gorsza, oszuści dość skutecznie próbują podszywać się pod Facebooka, aby wzbudzić zaufanie wśród swoich ofiar.

Tap to reset your instagram password. Co to znaczy?

Treść wiadomości, czyli SMS od Facebooka "tap to reset your instagram password" oznacza nic innego, jak polecenie kliknięcia w link celem przeprowadzenia procedury resetu hasła. Nijak ma się to jednak do prawdziwego monitu od Mety - w tym wypadku jest to oszustwo i próba wyłudzenia naszych danych dostępu i nie tylko.