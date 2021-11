Wraz z rozwojem sieci internetu satelitarnego Starlink, rośnie też liczba użytkowników usługi i jak się dzisiaj dowiadujemy nowi klienci będą mogli wybierać między dwoma modelami terminali. Serwis The Verge podaje, że SpaceX złożył wniosek o certyfikat dla nowego urządzenia w FCC i właśnie go otrzymał, dzięki czemu mogliśmy poznać nieco szczegółów na temat tego sprzętu.



Nowa antena jest przede wszystkim mniejsza od poprzedniej i mierzy 50 x 30 cm, podczas gdy pierwszy model charakteryzował się średnicą 58,9 cm, udało się też znacznie zredukować jej wagę i zamiast 7,3 kg mamy tylko 4,2 kg. Co ciekawe, mówimy o parametrach zbliżonych do anten, które chce oferować konkurencja, a konkretniej Project Kuiper od Amazonu - czyżby więc Elon Musk nie chciał dać rywalowi żadnego punktu zaczepienia?



Jeśli chodzi o funkcjonalność, to w tym przypadku należy odnotować, że nowy terminal został wyposażony w router 3x3 MU-MIMO, który w odróżnieniu od poprzedniej wersji nie posiada wbudowanego portu Ethernet, więc osoby zainteresowane przewodowym połączeniem muszą dokupić na stronie Starlink osobny adapter. Mają za to do wyboru więcej opcji montażowych, bo nowa antena nie musi być już umieszczona na dachu - może zostać zamontowana z boku budynku czy nawet na długim słupku wbijanym w ziemię.



Zdjęcie Różnice między modelami anten Starlink - Starlink / materiały prasowe

Przypominamy, że w sierpniu tego roku Elon Musk chwalił się, że Starlink ma już 100 tysięcy klientów, a na orbicie znalazło się 1800 z 12 000 planowanych satelitów. Oznacza to, że implementacja satelitarnego internetu idzie bardzo sprawnie i coraz więcej osób może się nim cieszyć. Opcja dostępna była w przedsprzedaży także w naszym kraju, chociaż jej cena skutecznie odstraszała, bo za wspomniany terminal trzeba było jednorazowo zapłacić 2269 złotych plus koszty dostawy na poziomie 276 złotych, a do tego mamy abonament miesięczny w wysokości 449 złotych.