W 2023 roku AstroForge chce przeprowadzić dwie testowe misje kosmiczne, by znaleźć i wykorzystać minerały z asteroid i z innych obiektów kosmicznych. Potencjał wartości różnego rodzaju minerałów w kosmosie jest teoretycznie nieskończony, zatem startup związany z górnictwem kosmicznym chce to wykorzystać.

Naukowcy wskazują, że asteroidy zbudowane są z cennych minerałów, w tym z metali m.in. z niklu, żelaza, kobaltu i z rzadziej spotykanych pierwiastków, czyli platyny, czy złota. Ponadto woda i inne substancje lotne mogą być niezwykle przydatne do przyszłych eksploracji kosmosu i potencjalnego kosmicznego osadnictwa.

Trzeba mieć na uwadze, że każda asteroida jest inna (różny skład wewnętrzny), zatem pojawia się potrzeba prowadzenia badań, by określić, w których ciałach niebieskich znajdują się wartościowe minerały.

Jak donosi TechCrunch pierwsza misja startupu ma wystartować już w kwietniu tego roku. Ma ona wykorzystać do tego rakiety należące do SpaceX. Udostępniono niewiele informacji na ten temat, ale wiadomo, że firma OrbAstro zapewni specjalną platformę 6U CubeSat, w której znajdzie się "materiał podobny do asteroidy", by "pokazać zdolności rafinacji i ekstrakcji AstroForge w zerowej grawitacji".

W trakcie drugiej misji, w kosmos zostanie wysłany sprzęt, który będzie zbierał informacje dotyczące powierzchni asteroidy (nazwy nie podano), na której w ciągu najbliższych 10 lat planowane jest rozpoczęcie wydobycia minerałów. W ramach tego projektu specjalistyczny sprzęt będzie zbierać niezbędne informacje za pomocą zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Nie wiadomo, którą asteroidę wybrano do badań, ale ma się ona znajdować "bliżej Ziemi niż, na przykład, skały w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem".

Matt Gialich, dyrektor generalny AstroForge, powiedział dla TechCrunch: - Musimy znaleźć jakiś sposób na usunięcie regolitu z asteroidy i przetworzenie go w naszej rafinerii i wierzymy, że rozwiązaliśmy to dla naszej docelowej asteroidy -. W identyfikacji najbardziej wartościowych asteroid mają pomóc naukowcy akademiccy, NASA, czy organizacja Planetary Science Institute.