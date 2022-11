Spektakularne zaćmienie Ziemi przez Księżyc widoczne z kapsuły Orion

Amerykańska Agencja Kosmiczna kolejny raz zaskoczyła fanów eksploracji kosmosu fenomenalnym zdjęciem. Tym razem możemy zobaczyć wyjątkowe zjawisko, jakim jest zaćmienie Ziemi przez Księżyc. Zostało ono uwiecznione przez kapsułę Orion, która odbywa właśnie misję oblotu Księżyca w ramach misji Artemis-1.

Zaćmienie Ziemi przez Księżyc można zobaczyć tylko i wyłącznie z perspektywy obiektu poruszającego się w przestrzeni kosmicznej. Zatem obecnie w grę wchodzi tylko sonda kosmiczna lub właśnie statek kosmiczny. Fotka takiego zjawiska nie jest łatwa do wykonania, ponieważ kapsuła Orion musiała znaleźć się w odpowiedniej odległości od Srebrnego Globu i jednocześnie na jednej linii z tymi obiektami.

Zdjęcie zaćmienia Ziemi przez Księżyc widoczne z kapsuły Orion

Tę piękną fotkę zawdzięczamy systemowi kamer, w który została wyposażona kapsuła Orion. Rozmieszczone są one w różnych częściach pojazdu. Kamery na panelach solarnych potrafią pokazać kapsułę z takiej perspektywy, jakby fotografował ją inny pojazd. Służą one inżynierom nie tylko do monitorowania przestrzeni wokół pojazdu i wykrywania zagrożeń, ale również dzięki nim fani astronomii mogą zobaczyć naszą Błękitną Planetę z niecodziennej perspektywy.

Misja Artemis-1 na razie przebiega bez większych zakłóceń. Kapsuła Orion już okrążyła Księżyc, a teraz znajduje się na wstecznej orbicie. NASA planuje, że jeśli misja dalej będzie odbywała się pomyślnie, to wejście w atmosferę Ziemi i lądowanie w wodach Oceanu Spokojnego u wybrzeży miasta San Diego odbędzie się 11 grudnia.

Lądowanie kapsuły Orion planowane jest na 11 grudnia

Po lądowaniu i przeglądzie kapsuły, NASA zacznie przygotowywać się do realizacji misji Artemis-2. W jej trakcie kapsuła Orion okrąży Księżyc, ale już na pokładzie z astronautami. Historyczny moment, czyli powrót ludzi na Srebrny Glob ma nastąpić w 2025 roku w ramach misji Artemis-3.

Wówczas astronauci, w tym pierwsza kobieta, mają udać się na Księżyc w kapsule Orion. Zostanie ona wyniesiona na orbitę na szczycie rakiety Space Launch System. Gdy już dotrą na w pobliże Księżyca, przesiądą się do statku Starship od SpaceX i wylądują nim na powierzchni. NASA planuje również kolejne misje takie jak Artemis-4. One już zbliżą nas do kolonizacji Księżyca i budowy tam pierwszych baz.