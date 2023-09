Spotify i sztuczna inteligencja. Co tym razem wymyśliła platforma?

Nastał "szał" na wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Mimo generowania licznych błędów AI wdziera się w coraz to nowsze obszary. Ostatnio pisaliśmy o poezji tworzonej przez AI , teraz szturmem wchodzi na Spotify.

Nowy tłumacz podcastów od Spotify

Spotify chce wyposażyć swoich podcasterów w specjalne "przełączniki", które pozwolą im na mówienie w innym języku. Brzmi to dość nieprawdopodobnie, lecz taka "funkcja" została już stworzona i bazuje na AI.

Platforma nawiązała już współpracę z grupą podcasterów i za pomocą nowego narzędzia chce przetłumaczyć anglojęzyczne podcasty na język hiszpański. W kolejnych tygodniach AI ma tłumaczyć całe odcinki także na język niemiecki i francuski.

Jak podaje portal The Everge, w grupie podcasterów znajduje się m.in. Lex Fridman, Monika Padman, Dax Shepard, Steven Bartlett, czy Bill Simmonsa.

Podstawą "przełącznika" jest narzędzie do transkrypcji głosu OpenAI Whisper. Umożliwia ono na tłumaczenie różnych języków na angielski, a także potrafi transkrybować angielską mowę. Jednakże według The Everge nowa funkcja od Spotify będzie "tłumaczyć całe podcasty na inny język i odtworzy go w syntetycznej wersji własnego głosu podcasterów".

- Dopasowując się do głosu twórcy, Voice Translation daje słuchaczom na całym świecie możliwość odkrywania nowych podcastów i inspirowania się nimi w sposób bardziej autentyczny niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział w oświadczeniu Ziad Sultan, wiceprezes Spotify ds. personalizacji.

OpenAI Whisper ogłosiło również, że nowe narzędzie może tworzyć "dźwięk podobny do ludzkiego z samego tekstu i kilku sekund próbki mowy". Jednocześnie platforma podkreśla, że celowo ogranicza dostępność tego narzędzia, co ma związek z obawą o bezpieczeństwo i prywatność.

Spotify i sztuczna inteligencja

Jak stwierdził dla BBC Daniel Ek, współzałożyciel i dyrektor generalny Spotif: - Sztuczna inteligencja nie powinna być wykorzystywana do podszywania się pod ludzkich artystów bez ich zgody -. Jednocześnie stwierdził, że używanie AI w sektorze muzycznym będzie dyskutowane przez wiele lat.

Szef Spotify wskazał, że istnieją trzy działy w branży muzycznej, gdzie AI będzie wykorzystywana, będą to:

narzędzia takie jak auto-tune, które "ulepszają" utwory muzyczne,

narzędzia naśladujące artystów,

dział, w którym AI będzie służyć do tworzenia nowych utworów, bazując na istniejących artystach,

Obecnie platforma nie zezwala na używanie AI przy "produkcji muzyki", lecz zezwala na korzystanie z niej w kilku innych aspektach.