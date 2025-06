- Podczas szczytu NATO rozmawiałem z ministrem obrony Norwegii i decyzji Norwegów o przysłaniu, po raz kolejny w tym roku, samolotów F-35 do patrolowania polskiego nieba. Do zadbania o polską przestrzeń powietrzną. Jest coraz więcej naruszeń przestrzeni nad Bałtykiem różnych państw więc tym bardziej to sojusznicze wsparcie jest nam potrzebne - cytuje Władysława Kosiniaka-Kamysza profil Ministerstwa Obrony Narodowej na X.

F-35 Lightning II to samolot bojowy 5. generacji, opracowany w technologii twardego stealth . Jego główną cechą jest tzw. fuzja sensorów, czyli swoista możliwość działania we współpracy z różnymi systemami wojska. Dzięki naszpikowaniu elektronicznymi sensorami i radarami F-35 może m.in. wspomagać działania jednostek lądowych czy obrony lotniczej jako samolot wczesnego ostrzegania i zwiadu. Dlatego jego obecność w Polsce pozwala lepiej wypatrzeć i zidentyfikować możliwe zagrożenie, przekazując informacje o nim wielu żołnierzom na lądzie, morzu i w powietrzu w ramach spięcia systemów. Podczas swojej misji norweski pilot F-35 może więc szybciej i efektywniej wykryć np. rosyjski samolot nad Bałtykiem i przekazać o nim dane pilotom polskich F-16 w swoim otoczeniu lub naziemnej kontroli.

Takie zdolności będą niezwykle cenne dla polskiej armii, gdy nasze F-35 już rozpoczną służbę. Polska zakupiła 32 F-35A, czyli standardowy model myśliwca wykorzystywany do startów z konwencjonalnych pasów startowych. Co jednak ważne nasze siły powietrzne otrzymają F-35 w najnowszej modernizacji Block 4. Bazuje na nowym oprogramowaniu TR-3 (Technical Refresh 3), która wprowadza do F-35 nowe wyświetlacze oraz większą pamięć komputera i moc obliczeniową. To pozwala zaimplementować aż 80 kluczowych modyfikacji. Wśród nich jest ulepszenie o nowy radar z elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA) AN/APG-85, który na ten moment ma wejść na wyposażenie tylko amerykańskich F-35. W Block 4 samolot uzyska możliwość przenoszenia najnowszej broni, także takiej, która dopiero jest projektowana oraz otrzyma zmodyfikowany system walki elektronicznej AN/ASQ-239.