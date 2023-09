Spis treści: 01 Co to jest Tinder Select?

02 Co nowego wprowadzi Tinder Select?

Co to jest Tinder Select?

Dotychczas Tinder, oprócz standardowego wariantu, miał trzy poziomy subskrypcji. Mowa tu o Tinder Plus, Tinder Gold i Tinder Platinum. Już niedługo do ich grona ma dołączyć Tinder Select (nazywany również Tinder Vault) stworzony z myślą o najbogatszych użytkownikach. Faktem jest, że cena może odstraszać standardowego użytkownika.

Obecnie najdroższy pakiet, Tinder Platinum, kosztuje 30 dolarów miesięcznie. Ile ma kosztować ekskluzywny Tinder Select? Mowa tu o nawet... 500 dolarach miesięcznie. Nic więc dziwnego, że usługa ta jest kierowana głównie do najbogatszych. Przeciętny mieszkaniec Polski musiałby na nią przeznaczać niemal połowę pensji.

Reklama

Skąd taka cena? Z pewnością firma inspirowała się inną ekskluzywną aplikacją randkową o nazwie The League. Tam dostęp do konta VIP kosztował... 1000 dolarów tygodniowo, co w przeliczeniu na złotówki daje około 17000 zł. Z pewnością tak olbrzymie kwoty spowodowały, że subskrypcja VIP w istocie była dostępna jedynie dla najbogatszych użytkowników.

Co nowego wprowadzi Tinder Select?

Użytkownicy, którzy zdecydują się na kupno subskrypcji Tinder Select mogą liczyć na sporo nowych funkcjonalności ułatwiających korzystanie z aplikacji i tym samym randkowanie. Mowa tu o unikalnych korzyściach niedostępnych dla pozostałych planów subskrypcyjnych.

Wyszukiwanie par ma zostać wsparte sztuczną inteligencją. Co więcej, możliwe będzie wyszukiwanie VIP oraz wysyłanie wiadomości do użytkowników bez konieczności wcześniejszego sparowania. Nowy rodzaj subskrypcji wprowadzi również dostęp do rozwiązań, dzięki którym znajdywanie par będzie o wiele bardziej skuteczne, a same dopasowania staną się lepsze. Warto wspomnieć, że usługa Tinder Select umożliwi użytkownikom dostęp do najpopularniejszych kont.