Badoo czy Tinder. Która aplikacja randkowa jest lepsza?

Jak działa Badoo?

Co to jest Badoo? To serwis, który umożliwia poznanie nowych osób o podobnych zainteresowaniach i cechach charakteru. Został założony w 2006 roku i od tamtego czasu wciąż jest niezwykle popularny.

Aplikacja randkowa Badoo jest darmowa, choć żeby korzystać z wszystkich możliwości, jakie daje, należy wykupić konto premium (tygodniowy koszt to 22 złote, natomiast miesięczny - 74 złote).

Założenia aplikacji są bardzo proste. Po rejestracji, użytkownik rozpoczyna zabawę "Chybił-Trafił". Wyświetlają mu się konta kobiet lub mężczyzn - jeśli ktoś go zainteresuje, zaznacza chęć podjęcia kontaktu. Jeśli taką wolę wyrażą dwie osoby - aplikacja pozwala im się ze sobą skontaktować.

Zdjęcie Szacuje się, że na Badoo ponad 40% stanowią kobiety, a niecałe 60% mężczyźni. / 123RF/PICSEL

Zakładając profil na Badoo należy uzupełnić swoje dane oraz dodać zdjęcia. Można je wgrać z dysku komputera albo skorzystać z tych, które udostępniło się w swoich mediach społecznościowych. Im ciekawszy opis i lepszej jakości zdjęcia w aplikacji randkowej, tym większa szansa na przyciągnięcie uwagi i zainteresowanie sobą dużej ilości osób.

Aplikacja Badoo jest dostępna w wersji mobilnej (zarówno na iOS, jak i Android) oraz na urządzenia stacjonarne - w formie witryny internetowej.

Jak działa Tinder?

Co to jest Tinder? O Tinderze słyszał chyba każdy - to jedna z najpopularniejszych aplikacji randkowych, która "matchuje", czyli dobiera ludzi w pary. Aby zostać połączonym i mieć możliwość nawiązania kontaktu, dwie osoby muszą się na to zgodzić. Odbywa się to poprzez przesunięcie zdjęcia wyświetlającej się osoby w prawo (hot) lub w lewo (not).

Rejestracja na Tinderze jest darmowa, choć żeby w pełni móc korzystać z jego możliwości, najlepiej jest wykupić wersję płatną i rozpocząć randkowanie.

Zdjęcie Tinder to najpopularniejsza aplikacja randkowa na świecie. Korzystają z niej miliony singli. / 123RF/PICSEL

Tinder oferuje trzy płatne pakiety:

Tinder Plus,

Tinder Gold,

Tinder Platinum.

W zależności od wybranego pakietu, użytkownik może skorzystać z dodatkowych opcji, np. zwiększenia widoczności swojego konta czy polubień priorytetowych.

Rejestracja na Tinderze odbywa się za pomocą konta Google, Facebooka albo numeru telefonu. Jak zacząć korzystać z tej aplikacji do randkowania? Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia pary, należy na początku uzupełnić swój profil, opisując siebie w interesujący sposób oraz wstawiając przyciągające uwagę zdjęcia.

Badoo czy Tinder. Która aplikacja do randkowania jest lepsza?

Aplikację do randkowania należy dopasować do swoich potrzeb. Korzystanie z niej powinno być przecież przyjemnością. Pojawia się więc pytanie: Badoo czy Tinder. Którą aplikację wybrać?

Czym wyróżnia się Badoo? Przede wszystkim ma więcej udogodnień dla swoich użytkowników. Jego kluczową przewagą nad Tinderem mogą być zwiększone opcje prywatności. Można być na przykład niewidocznym na komunikatorze. To, co istotne w kontekście szukania osoby, z którą randka będzie udana, a tematów do rozmowy nie zabraknie, jest ocena dopasowań wprowadzona przez Badoo.

Na czym polega ta opcja? Algorytmy lepiej dopasowują do siebie użytkowników, opierając się o preferencje czy właśnie wspólne tematy do rozmów. Dzięki temu Badoo jest uznawane za aplikację, która zwiększa prawdopodobieństwo poznania osoby, z którą nawiąże się dłuższą znajomość (która niekoniecznie musi przerodzić się w relację romantyczną).

Tinder często uznaje się za aplikację do randkowania, z której wiele osób korzysta, by przeżyć jednonocną przygodę. Nie jest to oczywiście reguła. Wiele par, które poznały się na Tinderze dzisiaj jest już po ślubie.

Według opinii użytkowników, na Tinderze oceniany jest głównie wygląd fizyczny. Mężczyźni narzekają, że najprzystojniejsi użytkownicy "zabierają" całą uwagę kobiet, w związku z czym normalny, przeciętny facet ma znikome szanse na nawiązanie tam znajomości.

Badoo zaś uważane jest za aplikację, w której oczywiście liczy się wygląd zewnętrzny, ale użytkownicy biorą pod uwagę także zainteresowania i informacje zawarte w profilu (w większym stopniu niż na Tinderze).

Z Badoo korzysta w Polsce więcej użytkowników - w grudniu 2022 roku było to ponad 3,5 mln użytkowników. Tindera używa mniej osób - liczba jego użytkowników w Polsce to 2,3 mln. Większa szansa na znalezienie idealnie dopasowanej do siebie osoby jest więc na Badoo, choć... zależy to również od płci.

Szacuje się, że na Tinderze 20% użytkowników stanowią kobiety, a 80% mężczyźni. Wniosek jest więc logiczny - panom znacznie trudniej będzie znaleźć tam parę niż paniom.

Na Badoo ta proporcja wygląda inaczej: nieco ponad 40% stanowią kobiety, a niecałe 60% mężczyźni. Szanse na znalezienie miłości są więc tutaj bardziej wyrównane!

Podsumowując: Badoo czy Tinder? To zależy od potrzeb i oczekiwań. Aplikacje różnią się od siebie niektórymi funkcjonalnościami, natomiast zarówno, jedna jak i druga mają jeden cel: połączyć ludzi w pary. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zainstalować dwie aplikacje i przetestować je przez jakiś czas.

