Spis treści: 01 Jak sprawdzić Spotify Wrapped 2022?

02 Kto był królem i królową 2022 roku w muzyce?

03 Czego słuchają Polacy?

Jak sprawdzić Spotify Wrapped 2022?

Odnalezienie naszego podsumowania roku na Spotify jest banalnie proste. Jeżeli nie otrzymaliśmy stosownego powiadomienia push na swoim urządzeniu mobilnym, to wystarczy uruchomić aplikację Spotify na smartfonie. Wówczas jednym z wyróżniających się kafelków będzie ten dotyczący Spotify Wrapped 2022.

Obok podsumowania znaleźć można również specjalną playlistę stworzoną ze 100 najpopularniejszych utworów, których słuchaliśmy w minionym roku. Osobną zakładkę stanowią pozdrowienia od artystów — jeżeli któryś z naszych ulubionych muzyków postanowił podziękować słuchaczom, to nagranie będzie właśnie tutaj. Istnieje również osobny dział z pozycjami, które umknęły nam w ostatnim czasie. Są to utwory, które powinny nam się spodobać, a z jakiegoś powodu je pominęliśmy.



W przypadku, gdy nie możemy znaleźć Spotify Wrapped 2022, warto zaktualizować aplikację. Instalacja najnowszej wersji programu powinna rozwiązać problem, a podsumowanie będzie dostępne.



Kto był królem i królową 2022 roku w muzyce?

Najpopularniejszym artystą 2022 roku na Spotify okazał się Bad Bunny, który po raz trzeci z rzędu może pochwalić się takim tytułem. Jego utwory zostały odtworzone łącznie aż 18,5 miliarda razy — tylko w tym roku! Na drugim miejscu znalazła się Taylor Swift, a podium zamyka Drake.

Nieco inaczej prezentuje się ranking tzw. viralowych artystów — to właśnie ich piosenki były najczęściej udostępniane w mediach społecznościowych. W tym wypadku na pozycję nr 1 wpadła wspomniana Taylor Swift, na drugim miejscu uplasował się The Weeknd, pozycja trzecia to rekordowy Bad Bunny. Dalsze lokaty wpadły w ręce kolejno BTS oraz Lany del Rey.

Czego słuchają Polacy?

W 2022 roku w Polsce bezsprzecznie królowali rodzimi artyści. W topowej dziesiątce nie znalazło się żadne miejsce dla wykonawcy spoza kraju, a numerem 1 okazał się White 2115. Podium zamykają sanah oraz Mata. Patrząc na ranking, trzeba przyznać, że polscy użytkownicy Spotify uwielbiają krajowych artystów, a w szczególności tych ze sceny hip-hopowej.

Dopiero zestawienie najpopularniejszych piosenek w Polsce zrobiło miejsce dla przedstawiciela zagranicznej sceny — na końcu zestawienia pojawił się Harry Styles z numerem As it Was. Co ciekawe, ta piosenka stała się najczęściej odtwarzanym utworem globalnie. W Polsce natomiast na głośnikach (i słuchawkach) najczęściej gościł kawałek pt. Lawenda od zestawu SB Maffija, White 2115, Białas, Kinny Zimmer, Bedoes 2115 oraz Pedro.