Spotify jakiś czas temu wprowadziło do aplikacji nową funkcję. Są to daylisty, z których mogli korzystać użytkownicy platformy na wybranych rynkach. Teraz taka nowość trafia także do osób w Polsce. Zobaczmy, czym są nowe playlisty oraz jak je można włączyć.

Spotify dostaje daylisty w Polsce

Użytkownicy platformy Spotify z Polski mogą od teraz korzystać z daylist w taki sam sposób, jak to było wcześniej na innych rynkach. Są to specjalne playlisty z muzyką, która jest dopasowana do nastrojów słuchaczy. Za dobór piosenek odpowiadają oczywiście specjalne algorytmy, które dokonują aktualizacji kilka razy dziennie.

Reklama

Zdjęcie Daylisty ze Spotify to spersonalizowane playlisty dla wszystkich użytkowników. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Daylisty zostały wcześniej wprowadzone na 65 rynkach, ale na ich liście nie było Polski. Rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. W początkowym okresie po funkcję sięgnęło aż około 70 proc. użytkowników. Teraz Szwedzi zdecydowali się zwiększyć dostępność tego typu playlist o kolejne 14 rynków i tym razem plan objął również Polskę.

Jak włączyć daylisty w aplikacji Spotify?

Włączenie nowej funkcji jest bardzo proste. Chcąc uzyskać dostęp do daylisty w aplikacji mobilnej Spotify należy udać się do sekcji Przygotowane dla Ciebie, gdzie znajduje się odpowiedni skrót. W przypadku korzystania z platformy poprzez przeglądarkę internetową nowa funkcja dostępna jest pod adresem spotify.com/daylist. Można ją także wyszukać poprzez wbudowaną wyszukiwarkę.

Warto dodać, że dostępność daylist nie wiąże się z koniecznością wykupienia płatnego planu Spotify Premium. Funkcję udostępniona dla wszystkich użytkowników popularnej platformy. Także dla tych, którzy słuchają muzyki za darmo z reklamami, co z pewnością jest dobrą wiadomością.

Na koniec wspomnijmy, że tworzone automatycznie daylisty można zapisywać. Na przykład w momencie, gdy przypadną nam one bardzo do gustu. W tym celu trzeba wybrać menu ..., następnie wskazać opcje Nowa playlista i Utwórz. Dzięki temu będzie można do nich powrócić w dowolnej chwili.