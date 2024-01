Sprawdzą każdemu dowody osobiste. Nie będzie żadnych wyjątków

Spis treści: 01 Strona dla dorosłych i dowód osobisty

Niedawno serwis Pornhub wprowadził wymóg identyfikacji twórców treści przy pomocy dowodów osobistych. Oznacza to, że każda osoba publikująca materiały na platformie popularnej wśród dorosłych będzie musiała wylegitymować się swoim dokumentem. To jednak nie koniec zmian, bo wymóg okazania dowodu osobistego tyczy się również wszystkich innych osób, które brały udział w materiale.

Oznacza to, że każda z osób, która występuje na materiale wideo będzie musiała zostać niejako wylegitymowana przed publikacją filmu na popularnej platformie. Nowy regulamin wchodzi w życie dokładnie 23 stycznia 2024 roku, choć część zmian była wdrożona już wcześniej. Poza dowodem osobistym konieczne będzie również dostarczenie pisemnej zgody każdej z osób.

Jaki jest cel takich weryfikacji? Przede wszystkim serwis Pornhub chce zagwarantować sobie pewność, że wszystkie osoby biorące udział w nagraniu wideo robią to świadomie i wyrażają zgodę na wykorzystanie go i publikację. Do tego dochodzi również czynnik pełnoletniości osób, które znajdują się na publikowanych filmach.

Serwis zauważył, jak dużym problemem jest nielegalne wykorzystywanie osób do tworzenia i publikowania treści o zabarwieniu erotycznym. W tym wypadku nowe zasady mają położyć temu kres, a na platformie znajdą się jedynie takie filmy, w których każda z osób występujących wyraziła stosowną zgodę.

Omawiana zmiana dotyczy jednak tylko twórców treści, a nie zwykłych użytkowników. Osoby korzystające z serwisu nie będą musiały legitymować się dowodem osobistym, czy przekazywać np. skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek. W dalszym ciągu jedynym "obostrzeniem" zostaje pytanie weryfikacyjne, czy dany użytkownik jest pełnoletni.

Nowe, jeszcze bardziej rygorystyczne zasady obejmują tylko twórców i wykonawców, nie zaś konsumentów treści.