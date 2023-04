Co to jest OnlyFans i co właściwie tam się wyprawia?

Spis treści: 01 OnlyFans co to jest i ile kosztuje?

02 Co robi się na OnlyFans?

03 Kto zarabia na OnlyFans i ile można zarobić?

04 Polskie OnlyFans. Kto tam jest?

OnlyFans co to jest i ile kosztuje?

OnlyFans to platforma, która została założona w 2016 roku. Początkowo była przeznaczona do dzielenia się efektem prac różnych twórców, głównie artystów. Jednym z głównych celów, jaki przyświecał witrynie była możliwość pozyskiwania funduszy, poprzez:

sprzedawanie dostępu do publikowanych materiałów,

otrzymywanie wpłat od obserwujących.

Z biegiem czasu profile na stronie zaczęli zakładać różni twórcy. Stało się tak głównie z tego względu, że platforma akceptuje każdy rodzaj publikowanych treści. Oznacza to m.in. materiały przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to dotyczące kosztów OnlyFans. Samo wejście na platformę jest bezpłatne. Jednak w celu uzyskania dostępu do materiałów, jakie publikują jej twórcy, należy nastawić się na wydatek. Ten zależy od samych twórców. Część publikowanych materiałów jest udostępniona bezpłatnie, w ramach promocji. Jednak, aby zobaczyć więcej treści, należy wykupić do nich dostęp.

Ceny za poszczególne materiały zależą od samych twórców. To oni ustalają kwoty, jakich oczekują za udostępniane materiały. Wygodnym rozwiązaniem, na które decyduje się wielu widzów, jest subskrybowanie kanału twórcy. W ten sposób, co miesiąc, ściągana jest z karty płatniczej określona kwota. Dzięki temu można liczyć na dostęp do wszystkich materiałów.

Co robi się na OnlyFans?

Na stronie OnlyFans użytkownicy mogą znaleźć praktycznie każdy rodzaj treści. W przeciwieństwie do innych serwisów nie ma tam ograniczeń co do publikowanych materiałów.

Początkowo na portalu można było znaleźć wielu pasjonatów, którzy np. tworzyli swoje własne gry lub wykonywali stroje do cosplayu.

Obecnie jednak bardzo duża część kont zajmuje się promowaniem treści dla dorosłych. Nie ma co do tego żadnych ograniczeń, a z roku na rok przybywa amatorów takich publikacji.



W 2021 roku Only Fans zapowiedziało zmianę regulaminu, ale pod naciskiem użytkowników, platforma się wycofała po kilku dniach.