Spis treści: 01 Co to jest internet Starlink?

02 Starlink w Polsce. Jaka cena internetu?

03 Jaka prędkość internetu Starlink w Polsce?

04 Czy internet z satelity się opłaca?

Co to jest internet Starlink?

Starlink to innowacyjny system zapewniający dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu - niezależnie od miejsca, z którego chce się z niego skorzystać. Dostęp do stabilnego połączenia internetowego możliwy jest dzięki umieszczonym na niskiej orbicie satelitom. Znajdują się one na wysokościach:

340 km,

550 km,

1150 km.

Rozwiązanie to jest szczególnie doceniane w miejscach, gdzie do tej pory dostęp do szybkiego internetu był niemożliwy. Mogło to wynikać z braku odpowiedniej instalacji przesyłu sygnału lub jej całkowitego braku na danym terenie.

Starlink zapewnia prędkość pobierania od 100 do 200 Mb/s przy opóźnieniu na poziomie 20 ms. Takie parametry osiąga się w zdecydowanej większości lokalizacji.

Decydując się na taki system, dostaje się niezbędny zestaw umożliwiający podłączenie się z siecią. Jest to przede wszystkim samo urządzenie Starlink, router Wi-Fi, niezbędne okablowanie i uchwyt umożliwiający montaż sprzętu.

Siła oraz jakość sygnału zależą w dużej mierze od ustawienia urządzenia Starlink. Należy przy tym uwzględnić fakt, że sygnał jest odbierany z satelity na orbicie. Oznacza to, że najlepiej sprzęt sprawdzi się w miejscu, w którym będzie ustawiony bezpośrednio w stronę nieba.

Starlink w Polsce. Jaka cena internetu?

Internet od Starlink jeszcze w maju 2022 roku dostępny był w 32 krajach. Obecnie firma Elona Muska dostarcza go na wszystkich kontynentach, świadcząc przy tym globalną usługę. Dzięki temu, wśród państw mogących korzystać z sieci jest również Polska.

Starlink dociera z internetem do każdego zakątka. Jednak największym minusem tego rozwiązania jest wysoka cena jak na polskie standardy.

Przed decyzją o wyborze pakietu konieczny jest zakup pakietu startowego za 2300 złotych. Cena obejmuje:

antenę z uchwytem,

router,

okablowanie,

zasilacz.

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku rezygnacji z usługi, koszt sprzętu nie jest zwracany nabywcy. Również ceny pakietów są dość wysokie i wyglądają następująco:

internet domowy - 335 zł

internet business - 2211 zł

internet kamper - 430 zł.

Nowościami od Starlink są natomiast:

Starlink Maritime za 5371 zł miesięcznie + 13601 zł za sprzęt (usługa dotyczy jachtów),

Starlink Aviation (usługa dotyczy samolotów czy helikopterów, cena ustalana indywidualnie z klientem),

Starlink IOT (cena zależy od wybranej opcji).

Jaka prędkość internetu Starlink w Polsce?

Starlink to rozwiązanie dobre dla osób, które nie mają dostępu do sieci światłowodowej, a chcą korzystać z szybkiego internetu. W ich przypadku jedyną opcją, na której mogły polegać, był internet mobilny.

Obecnie jednak mogą skorzystać z nowoczesnego systemu. Warto zauważyć, że w porównaniu z dostawcami lokalnymi, Starlink oferuje najlepsze możliwości pobierania oraz wysyłania plików przy stosunkowo niewielkim opóźnieniu. Średnia prędkość pobierania oscyluje natomiast w przedziale 100-200 Mb/s, co jest dobrym wynikiem.

Podobnie, jak każdy inny system, tak i Starlink nie jest bez wad i warto o tym wiedzieć. Firma Elona Muska zaczęła wprowadzać ograniczenia.

Te dotyczące prędkości wynikające z obciążenia sieci jest czymś naturalnym i często spotykanym np. w przypadku sieci mobilnych. Jednak ograniczenie szybkości po przekroczeniu konkretnej ilości pobranych danych w ciągu miesiąca wydaje się sprytnym zagraniem ze strony Starlink. To wpływa na rozgoryczenie klientów płacących niemało za dostęp do sieci.

Czy internet z satelity się opłaca?

Oferta od SpaceX w postaci systemu Starlink kierowana jest przede wszystkim do osób, które potrzebują szybkiego internetu w każdym miejscu. Ten dostarczany satelitarnie z pewnością się sprawdzi. Niezależnie od miejsca, w którym znajduje się odbiorca, zyskuje on dostęp do szybkiego i stabilnego połączenia.

Jest to natomiast obarczone wysokimi kosztami samego urządzenia i wybranego pakietu - nawet podstawowego. Jednak w wielu sytuacjach, szczególnie na terenach słabo rozwiniętych pod względem infrastruktury światłowodowej, jest to jedyne z możliwych rozwiązań.