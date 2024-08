Starszych nie było? Ukraińcy dopadli kolejny rosyjski zabytek. To 2S9 Nona

Chociaż Moskwa dysponuje również nowoczesnymi systemami bojowymi, nie dalej jak wczoraj pisaliśmy przecież o dostawach nowych samobieżnych haubic 2S43 Małwa, które trafiły w ręce rosyjskich żołnierzy dopiero pod koniec ubiegłego roku, na ukraińskim froncie zdecydowanie częściej oglądamy festiwal eksponatów muzealnych. Dziś w ramach "serii", w której widzieliśmy już karabiny maszynowe Maxim (pierwowzór został skonstruowany w 1884 roku!), czołgi T-54/55 z lat 50., T-62M z lat 60. czy ciągniki artyleryjskie ATS-59G wprowadzone do produkcji wielkoseryjnej w 1969 roku, oglądamy radziecki moździerz samobieżny 2S9 Nona.

Drony FPV pogrzebały kolejny "zabytek"

Zlokalizowała go i zniszczyła 3. Brygada Szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy, a konkretniej jednostka Vitrolom. Rosjanie ukrywali tę jednostkę w lesie i zadbali nawet o stosowny kamuflaż z wykorzystaniem siatek, ale ukraińscy operatorzy dronów naprawdę znają się na swojej robocie, więc nie była to dla nich większa przeszkoda - podwójny atak bezzałogowców FPV załatwił sprawę. Zwłaszcza że mowa o wyposażeniu produkowanym w czasie, kiedy nikt o dronach nie słyszał, więc 2S9 Nona nie ma prawa być odporny na tego rodzaju zagrożenia.

Co potrafi 2S9 Nona?

A czym konkretnie jest i co potrafi 2S9 Nona? To radziecki gąsienicowy moździerz samobieżny zbudowany na podwoziu transportera opancerzonego BTR-D, przeznaczony dla wojsk powietrznodesantowych jako następstwo działa ASU-85. Prototyp oznaczony jako Obiekt 925 był gotowy pod koniec lat 70. ubiegłego wieku i wykorzystywał obrotową wieżę z 120 mm odtylcowym moździerzem gwintowanym.

Nowy wóz został wprowadzony do uzbrojenia w 1981 roku, a po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano go podczas defilady w Moskwie w 1985 roku. Działa 2S9 Nona były używane bojowo przez jednostki powietrznodesantowe w Afganistanie w latach 80., a dobra ocena, jaką tam uzyskały, przyczyniła się do stworzenia działa 2S23 Nona-SWK dla piechoty morskiej osadzonego na transporterze BTR-70.