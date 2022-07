Stefan Banach w Google Doodle. Kim był ten wielki polski matematyk?

Kojarzycie kolorowe "bazgroły" na stronie wyszukiwarki Google, które pojawiają się tam z różnych okazji? To właśnie Google Doodle, czyli specjalna modyfikacja przeznaczona do upamiętnienia ważnych wydarzeń, świąt czy osób. Początkowo Doodle przybierało bardzo prostą formę, tj. drobnych modyfikacji graficznych, ale z czasem ewoluowało do animacji czy form interaktywnych angażujących użytkowników do zabawy.



Stefan Banach w Google Doodle

Najnowsze jest jednak bardzo klasyczne, bo i upamiętniana osoba na to zasługuje - o kim mowa? Bohaterem najnowszego Google Doodle jest Stefan Banach, czyli wybitny polski matematyk, czołowy przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej i członek Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). Dzień udostępnienia Doodle nie jest zaś przypadkowy, bo to właśnie 22 lipca 1922 roku został on oficjalnie profesorem.



Dziękujemy za nieoceniony wkład w matematykę, Stefanie Banachu! czytamy na stronie Google.

Reklama

Stefan Banach przyszedł na świat 30 marca 1892 roku w Krakowie i życie od samego początku rzucało mu kłody pod nogi - nigdy nie poznał swojej matki, a ojciec - służący jako żołnierz w wojsku austriackim - odesłał go na wychowanie do rodziny zastępczej. Nie przeszkodziło mu to jednak w rozwijaniu wybitnego talentu matematycznego i lingwistycznego, choć matematykę studiował głównie... na własną rękę. Po wybuchu I wojny światowej pracował jako nadzorca przy budowie dróg, bo z powodu wady wzroku i leworęczności nie został wcielony do wojska.



I gdyby nie przypadek, najpewniej nie zrobiłby tak zawrotnej kariery. W 1916 roku dr Hugo Steinhaus usłyszał podczas spaceru dwóch młodych ludzi rozmawiających o całce Lebesgue’a, zagadnieniu z zaawansowanej teorii miary i całki - jednym z nich był oczywiście Stefan Banach. Nowa znajomość otworzyła drogę nie tylko do ważnych publikacji naukowych oraz wieloletniej współpracy, ale i asystentury w Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej.



Od tego czasu wszystko układało się już tak, jak powinno od samego początku. Z pomocą Steinhausa polski matematyk został założycielem zupełnie nowego działu matematyki, analizy funkcjonalnej (podał jej fundamentalne twierdzenia i wprowadził terminologię, którą zaakceptowali matematycy na całym świecie), a z czasem także autorem kilkudziesięciu prac naukowych, twórcą wielu twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla innych działów matematyki oraz autorem podręczników szkolnych i akademickich do matematyki i mechaniki. Mówiąc krótko, był wybitnym naukowcem, którego osiągnięcia upamiętniają pomniki, nazwy licznych terminów naukowych, instytucji i nagród, a teraz także Google Doodle.