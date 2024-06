Spis treści: 01 Kolejny sukces mObywatela

02 Jak zastrzec numer PESEL?

03 Zastrzeżony PESEL? Tego nie zrobisz

Kolejny sukces mObywatela

Rządowej aplikacji mObywatel można dopisać do konta kolejny sukces. Tym razem jest on związany z funkcją zastrzegania numeru PESEL. Ta została wprowadzona w listopadzie ubiegłego roku, ale dopiero teraz, w czerwcu zyskała faktyczną moc prawną. Banki i inne instytucje są zobowiązane do sprawdzenia, czy nasz numer PESEL jest zastrzeżony.

Wiele osób poczuło się zachęconych do skorzystania z tej opcji. Numer PESEL zastrzegło w Polsce już ponad 4 miliony osób - i liczba ta cały czas rośnie. W ten sposób możemy skutecznie ochronić się przed niepożądanym wykorzystaniem naszych danych osobowych np. w placówce banku, u notariusza i nie tylko.

Jak zastrzec numer PESEL?

Obecnie istnieją 3 sposoby na zastrzeżenie numeru PESEL:

Na stronie mobywatel.gov.pl W aplikacji mObywatel 2.0 W odpowiednim urzędzie

Najprościej dokonamy tego w aplikacji mobilnej. Po zalogowaniu się musimy znaleźć odpowiednie okienko, a po kliknięciu naszym oczom ukaże się możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Korzystamy z niej i to w zasadzie tyle - nasz numer jest od teraz chroniony.

Zastrzeżony PESEL? Tego nie zrobisz

Warto pamiętać, że zastrzeżenie numeru PESEL ma również konsekwencje wobec nas samych. Wówczas nie skorzystamy z niektórych usług zarówno w bankach, jak i innych placówkach, które będą weryfikować nasze dane osobowe. Co będzie niemożliwe z zastrzeżonym numerem PESEL?

Wzięcie pożyczki w banku

Wypłata znacznej ilości gotówki

Rejestracja kopii karty SIM

Korzystanie z płatności odroczonej

Korzystanie z zakupów na raty

Otwieranie rachunku bankowego

Podpisywanie aktów notarialnych

Możemy sobie z tym w prosty sposób poradzić. Wystarczy przed wizytą w placówce uruchomić aplikację mObywatel i cofnąć zastrzeżenie. To zajmie nam kilkanaście sekund, a dane powinny się zaktualizować w czasie do 30 minut lub szybciej.