Założyciel Facebooka i imperium Meta pochwalił się swoją nową zabawką, która ma nie do poznania odmienić przyszłość ludzkości. Zuckerberg chce nas wszystkich przenieść do świata wirtualnego Metaverse. Według jego planów, będziemy mogli tam robić znacznie więcej, niż w realnym życiu.

Ideą jest nieposiadanie żadnej wartościowej rzeczy w prawdziwym świecie i z tego powodu bycie bezgranicznie szczęśliwym. W świecie Metaverse będziemy w zamian mogli pracować, zarabiać pieniądze, chodzić na zakupy, podróżować, spotykać się ze znajomymi i robić wszystko to, co tylko nam się zapragnie. I to wszystko bez wychodzenia z domu. Bezdomny może mieć luksusowe posiadłości, a bogacz będzie mógł stać się bezdomnym.

Metaverse ma zapewnić nam lepsze życie w świecie VR

Zuckerberg właśnie pokazał ulepszone prototypy swoich gogli VR o nazwach kodowych: Butterscotch, Half Dome, Starburst i Holocake 2. Wszystkie urządzenia są rozwijane w ramach działu Reality Labs. Jak przyznał założyciel Meta, doświadczenie Metaverse ma być tak "żywe i realistyczne, jak to tylko możliwe".

Pierwszym prototypem ujawnionym przez Zuckerberga jest Butterscotch,. Rozwiązuje on problemy z rozdzielczością siatkówki, oferując do 60 pikseli na stopień i umożliwia użytkownikom wygodne czytanie najmniejszych liter. Następnym krokiem jest prototyp Half Dome, który daje użytkownikom możliwość skupienia się na obiektach znajdujących się zarówno blisko nich, jak i tych, które są daleko.

Nowe życie w wirtualnym świecie Metaverse

Trzeci prototyp o nazwie Starburst został opracowany w celu odtworzenia tych samych żywych kolorów, które są obecne w naturze. Zuckerberg przyznał na materiale filmowym, że Starburst to pierwszy znany im system VR o tak wysokim zakresie dynamiki.

Wciąż długa droga do przebycia, ale jestem podekscytowany możliwością wprowadzenia całej tej technologii do naszych produktów w nadchodzących latach powiedział Zuckerberg

Całość zwieńcza czwarty prototyp. Holocake 2 to konstrukcja całego systemu VR. Według Zuckerberga urządzenie jest "lżejsze i cieńsze niż wszystko, co obecnie istnieje". To ma sprawić, że noszenie na głowie systemu VR ma być bardzo komfortowe.

Metaverse to ślepa uliczna w rozwoju technologii?

Niestety, najnowszy eksperyment z Metaverse pokazał, że ta technologia ma wiele wad, których może nie udać się wyeliminować. Na razie ochotnicy testujący system ocenili, że w porównaniu do klasycznej formy wykonywania obowiązków, ich frustracja wzrosła o 42%, bóle oczu o 48%, a lęk o 20%, więc ich ogólne samopoczucie i zadowolenie spadły o 20% - nie wspominając już nawet o spadku produktywności, który wynika częściowo ze wszystkich wymienionych czynników.