W środę (7 września) będziemy mogli rozsiąść się wygodnie przed komputerami i obejrzeć konferencję Apple. Już teraz możesz natomiast zainstalować sobie wersję beta iOS 16. Jeśli jednak nie chcesz tego robić, a twój telefon wydaje się obecnie nieciekawy i czujesz, jakby czegoś mu brakowało, możesz zmienić kilka rzeczy, które odświeżą iPhone’a.

Reklama

Porządek na ekranie początkowym musi być

Ekran początkowy może być miejscem, do którego trafia każda pojedyncza pobrana przez nas aplikacja. Ale nie musi - mogą one trafiać do biblioteki aplikacji, gdzie bardzo łatwo wszystko znajdziesz. Aby to zmienić, musimy wejść w Ustawienia > Ekran początkowy, a następnie kliknąć "Tylko biblioteka aplikacji".

W tym miejscu możesz też włączyć opcję, aby plakietki najnowszych powiadomień apek pokazywały się także w bibliotece.

Tryb ciemny może wydłużyć czas pracy baterii

Jeśli zastanawiasz się nad sposobami na przedłużenie działania baterii, ta funkcja może pomóc. Tryb ciemny konwertuje wszystkie białe tła w aplikacjach na ciemne lub czarne. Daje to nie tylko przyjemny dla oka efekt, ale i oszczędza energię zużywaną przez baterię.

Ustawimy to, wchodząc w Ustawienia > Ekran i jasność > Wygląd.

Night Shift pomoże twoim oczom

W tym samym miejscu włączysz także Night Shift. Ta funkcja pozwala na zmianę kolorów ekranu na cieplejsze. Po co? Niebieskie światło emitowane przed wyświetlacz nie pomaga naszemu organizmowi w wyciszeniu się przed snem. Głośne i dynamiczne aplikacje również, ale wiadomo, jak to jest - czasem po prostu trzeba coś sprawdzić albo przyzwyczajenia biorą górę. Dlatego też warto wieczorami używać tej funkcji, aby choć trochę dać wytchnienie zmęczonym oczom.

Zarządzaj powiadomieniami, korzystając z trybu skupienia

Odkąd pojawiła się ta funkcja, mój sposób używania telefonu trochę się zmienił. Z trybu skupienia korzystam codziennie. W godzinach pracy mam włączony tryb pracy, podczas którego dostaję powiadomienia jedynie z tych aplikacji, które powinny mnie interesować - czyli maila, Teamsa itp. Po pracy natomiast mam chwilę na przeglądanie powiadomień z pozostałych aplikacji. Wieczorem oraz w weekendy mam ustawiony tak zwany czas dla mnie, kiedy to można się do mnie dodzwonić, ale inne alerty są wyciszone. Równie ważny jak odpoczynek jest niezakłócony sen, zapewniony przez tryb sen. Wtedy dodzwonić się mogą jedynie osoby bliskie, wyznaczone przeze mnie w ustawieniach, a kończy go alarm, dzwoniący codziennie o tej samej godzinie.

Tryby skupienia włączysz i dostosujesz w Ustawieniach > Tryb skupienia. Tam znajdziesz domyślne cztery, których ja używam, ale możesz także dodać własne. Tu także wskażesz, czy dany tryb ma obowiązywać na wszystkich naszych urządzeniach.

Podsumowanie powiadomień

Alternatywą dla trybów skupienia będzie opcja podsumowania powiadomień. Jak to działa? Ustawiasz sobie harmonogram powiadomień. Wybierasz aplikacje, z których chcesz otrzymać powiadomienie zbiorcze, a następnie wskazujesz, kiedy dokładnie chcesz je dostać (od jednego alertu dziennie w górę). Jednocześnie nie musisz się bać o to, że pominiesz ważne wydarzenia czy informacje - nadal będą przychodziły połączenia, wiadomości bezpośrednie i powiadomienia z tych aplikacji, których nie wskażesz w ramach podsumowań.

Tę funkcję włączysz w Ustawieniach > Powiadomienia > Planowe podsumowania.

Tył telefonu również może być przyciskiem

To nie żart! To zdecydowanie moja ulubiona funkcja. W iPhone’ach możesz ustawić, żeby odpowiednie dotknięcie tyłu telefonu powodowało jakąś czynność - u mnie np. trzykrotne przyłożenie palca robi zrzut ekranu. Możesz to ustawić osobno dla dwukrotnego i trzykrotnego dotyku.

Tę opcję znajdziesz, wchodząc w Ustawienia > Dostępność > Dotyk > Stuknięcie w tył.