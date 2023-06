Cały świat emocjonuje się losem zaginionej łodzi podwodnej Titan, na pokładzie której znajduje się 5 osób. Eksperci zastanawiają się, co mogło być przyczyną tego, że łódź po próbie dotarcia do wraku Titanica nie wypłynęła na powierzchnię.

Zdjęcie Titana, łódź podwodna, ​​która zaginęła podczas ekspedycji do wraku Titanica / East News

Na ważny trop tej zagadki wpadli amerykańscy dziennikarze, którzy dotarli do filmu prezentującego sposób sterowania łodzią podwodną. Okazało się, że pojazd schodzący na głębokość 3 kilometrów był sterowany za pomocą przestarzałego kontrolera do gier firmy Logitech do komputerów PC. To model PC Logitech F710, który jest produkowany od 2010 i kosztuje ok. 30 dolarów. Można go zobaczyć na zdjęciu opublikowanym w serwisie firmy OceanGate na Facebooku.



Szczególnie poruszający jest fragment programu Sunday Morning stacji telewizyjnej CBS, który został nagrany w listopadzie 2022 roku. Widać na nim reportera stacji Davida Pogue, który odbył bardzo krótką podróż Titanem. W programie widzimy, jak dyrektor generalny firmy OceanGate Stockton Rosh (jeden z członków zaginionej załogi) z dumą prezentuje czerwony przycisk służący do uruchomienia procedury awaryjnego wypłynięcia na powierzchnię. - Łódź podwodna powinna być jak winda - tłumaczył zdumionemu reporterowi stacji CBS.

Kiedy pokazał mu kontroler do gier firmy Logitech, to dziennikarz z przerażenia chwycił się za głowę.