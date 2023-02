Szkolenie pilotów do latania nowoczesnymi samolotami wojskowymi o wysokich osiągach, dostępnymi w wielu różnych wariantach, to bardzo wymagający i kosztowny proces. Szczególnie że dzisiejsze siły powietrzne w wielu armiach świata są znacznie mniejsze niż w przeszłości ze względu na astronomiczne koszty budowy i utrzymania myśliwców. Tym samym trudno jest uwolnić wystarczającą liczbę tych maszyn do celów szkoleniowych, ale branżowi specjaliści mają nadzieję, że sztuczna inteligencja przyniesie rozwiązanie tego problemu.

AI za sterami myśliwca testowego Lockheed Martin

I wydaje się, że mogą mieć dużo racji. Wystarczy spojrzeć na samolot testowy VISTA (Variable In-flight Simulation) X-62A, opracowany przez tajny ośrodek badawczy Skunk Works firmy Lockheed Martin we współpracy z Calspan Corporation, używany w Szkole Pilotów Testowych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych do naśladowania charakterystyki lotu różnych samolotów, który jest również w stanie działać autonomicznie.