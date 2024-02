Spis treści: 01 mObywatel i miliony Polaków

02 Ta funkcja to hit

03 Na co pozwala mObywatel?

mObywatel i miliony Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło podsumować działanie aplikacji mObywatel, dzieląc się tym samym niektórymi danymi liczbowymi. Popularna aplikacja cieszy się w naszym kraju naprawdę dużym uznaniem. Do tej pory pobrano ją ponad 16 milionów razy, a na dodatek program ten zbiera bardzo dobre oceny. Wystarczy rzucić okiem na recenzje w sklepach (Google Play i App Store), aby zobaczyć, że użytkownicy w większości pozytywnie wypowiadają się na temat apki. Średnia ocen (odpowiednio 4,8 i 4,6) to świetne tego potwierdzenie.

A po co użytkownicy korzystają z programu? Funkcji jest wiele, a niezaprzeczalną najważniejszą nowością ubiegłego roku było wprowadzenie mDowodu Osobistego, czyli cyfrowego dokumentu tożsamości. Dzięki temu możemy korzystać z naszego dokumentu bez konieczności wyciągania go z portfela. Wystarczy użyć e-dowodu z aplikacji - nawet w banku, czy na poczcie. Pojawiła się też inna funkcja, która równie mocno zainteresowała sobą użytkowników.

Ta funkcja to hit

Chodzi o zastrzeganie numeru PESEL w aplikacji. Opcja ta pojawiła się już jakiś czas temu. Wprowadzenie jej było motywowane rosnącymi zagrożeniami w sferze cyfrowej. Informowaliśmy was przecież m.in. o wycieku danych ALAB i nie tylko. Aby obywatele mogli zadbać o swoje bezpieczeństwo, do ich użytku oddano możliwość zastrzegania numeru PESEL online, co trafiło w końcu do mObywatela.

Jak do tej pory z funkcji tej skorzystało ponad pół miliona osób, a dokładniej to 549 500. Zastrzeganie numeru PESEL jest niezwykle łatwe - wystarczy wejść w menu aplikacji i znaleźć stosowny przycisk. Całość nie wymaga od nas żadnych formalności, a jedynie wybranie właściwej opcji. Warto jednak pamiętać, że np. banki nie mają jeszcze obowiązku weryfikacji zastrzeżonych numerów PESEL. To dopiero wejdzie w życie.

Na co pozwala mObywatel?

Duża popularność aplikacji mObywatel nie wzięła się z niczego. Program ten pozwala Polakom na naprawdę wiele i cieszy, że w zasadzie regularnie otrzymujemy coraz to nowsze funkcje. Nie tak dawno informowaliśmy was o funkcji "Stłuczka" i rejestrowaniu pojazdów przez apkę. Te opcje dopiero wejdą w życie, ale są już opracowywane i z pewnością będą cieszyć się dużą popularnością.

A na co mObywatel pozwala już teraz? Oto wybrane funkcje:

Wirtualny portfel z dokumentami, a w nim dowód osobisty, prawo jazdy czy certyfikat COVID-19

dowód osobisty, czy certyfikat COVID-19 mPojazd , a w nim informujące o dowodzie rejestracyjnym czy polisie OC

, a w nim informujące o dowodzie rejestracyjnym czy polisie OC Legitymacja emeryta-rencisty

mLegitymacja studencka czy mLegitymacja szkolna - cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko

- cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko Dostęp do eRecepty i eSkierowań

Karta Dużej Rodziny

Bilkom, czyli bilety kolejowe kupione na przejazd pociągiem u niektórych przewoźników

Szczególnie ważną rzeczą z pewnością są eRecepty i dostęp do dokumentacji medycznej, czy szeregu legitymacji.