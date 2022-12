Ta klawiatura ma własny komputer! Zamiast RGB generuje cudowne obrazy

To wyjątkowe urządzenie wyposażone jest we własny procesor oraz kartę graficzną. Wisienką na torcie jest jednak ekran umieszczony pod klawiszami. Ten został opracowany przez producenta i nosi nazwę Laminated DisplayCircuit Glass Stack (LDGS). Wyświetla wyjątkowe animacje oparte o potężny silnik Unreal Engine 5.

Interaktywne skórki na klawiaturze

Klawiatura od Finalmouse spełnia oczywiście standardowe funkcje takiego rodzaju urządzeń, choć ewidentnie widać, czym producent chce chwalić się w głównej mierze. Klawisze zostały podpisane na bocznym panelu z przodu (zamiast na górze), a wszystkie są przezroczyste i nie zasłaniają elementów na wyświetlaczu.

Wideo youtube

A ten może pokazać nam w zasadzie dowolne obrazy. Klawiaturą można zarządzać z poziomu aplikacji pełniącej funkcję edytora. Niektóre skórki są od razu dostępne, inne zaś można dokupić. Istnieje również możliwość tworzenia własnych obrazów, które zostaną wyświetlone na klawiaturze.

Na tym jednak wyjątkowość Finalmouse Centerpiece się nie kończy. Producent obiecuje, że doznania płynące z korzystania z klawiatury będą nieporównywalne do innych urządzeń. Poza wyświetlaczem klawiatura może pochwalić się również wyjątkowymi przełącznikami Black Ink firmy Gateron. Dźwięk wydobywający się podczas pisania przypominać ma krople deszczu spadające na marmurową powierzchnię. Ja czuję się zachęcony!

Cena Finalmouse Centerpiece zwali z nóg?

Nie da się stwierdzić, ile kosztuje przeciętna klawiatura. Gamingowe modele z kolorowym podświetleniem można znaleźć nawet za sto złotych, nie brak też opcji kosztujących wiele setek. W przypadku modelu od Finalmouse mówi się o kwocie określonej na 350 dolarów amerykańskich.

Oznacza to, że za ten, co by nie mówić, ekskluzywny sprzęt przyjdzie nam w Polsce zapłacić około 1500 złotych. To bardzo duża kwota, wszak nadal mowa jedynie o klawiaturze, nie zaś samodzielnym urządzeniu. Jest to jednak prawdziwa gratka dla gadżeciarzy, a taki element biurka będzie prezentował się fenomenalnie.