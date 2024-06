Spis treści: 01 Ładowanie telefonu i problemy

02 Mocna ładowarka od Realme

03 Ładowarki są, telefonów brak

Ładowanie telefonu i problemy

Jedną z ważniejszych informacji na temat telefonu, na którą zwracamy uwagę przed zakupem, jest szybkość ładowania i pojemność baterii. Duże ogniwo zapewni nam dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, chociaż w większości przypadków i tak kończy się tak samo. Przed snem włączamy telefon do ładowarki, aby rano mieć go gotowego do działania.

W co bardziej ekstremalnych przypadkach konieczne jest ładowanie w ciągu dnia - a to może nam pokrzyżować plany. Co zrobić, gdy zaraz musimy wychodzić, a ogniwo w naszym telefonie ledwie zipie? Przydałoby się bardzo szybkie ładowanie, które w krótką chwilę da nam kilka godzin mocy w telefonie. Możliwe, że wkrótce takie coś będzie dostępne dzięki firmie Realme.

Mocna ładowarka od Realme

Chiński producent już dawno temu zasłynął tworzeniem ładowarek, które są w stanie bardzo szybko ładować ich telefony. Weźmy na przykład Realme GT Neo 5, który posiadał potężną kostkę i w dość krótkim czasie napełniał akumulator do 80 procent. Miałem okazję samodzielnie sprawdzić, ile czasu potrzeba do naładowania tego telefonu i test wypadł świetnie.



Wkrótce jednak wynik ten może przestać robić wrażenie, bo firma pracuje nad nową technologią ładowania. Kostka ma mieć moc aż 300W, a sam telefon ma zostać naładowany do pełna w zaledwie 5 minut. Wyobraźcie to sobie, że smartfon jest niemal rozładowany, podłączamy go, idziemy umyć zęby, a po wszystkim mamy niemal pełną baterię. Brzmi świetnie?



Ładowarki są, telefonów brak

Firma stworzy nie tylko ładowarkę, ale i telefon obsługujący tak szybkie ładowanie. Jest to niezbędne, aby urządzenie było dostosowane do właściwej mocy ładowarki. Chodzi nie tylko o odpowiednie odprowadzanie ciepła, lecz również samą wytrzymałość wbudowanego ogniwa. Byleby nie skończyło się na jednym lub dwóch ładowaniach, bo bateria powinna posłużyć znacznie dłużej.

Do tej pory pojawiły się już pierwsze ładowarki 300W, jednak brakowało urządzeń gotowych na taką moc. Możliwe, że Realme GT Neo 6 będzie najszybciej ładującym się telefonem na świecie.

