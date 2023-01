Ta łyżka porazi język prądem, żeby... poprawić smak potraw

Daniel Górecki Technologia

Chociaż naukowcy i lekarze alarmują, że doprawianie potraw na talerzu może skracać nasze życie o nawet 2 lata, to część osób nie może się powstrzymać przed dodaniem do gotowej potrawy soli - to właśnie z myślą o nich powstała łyżka do rażenia języka prądem.

Ta łyżka porazi język prądem, żeby poprawić smak potraw i ograniczyć spożycie soli /SpoonTEK (miniatura) / 123RF/PICSEL