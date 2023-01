Accor wyjaśniło też, że z myślą o środowisku Orient Express Silenseas zostanie wyposażony w napęd hybrydowy, oparty o siłę wiatru i skroplony gaz ziemny, ale nie podał tu żadnych szczegółów.



Wiemy za to, że będzie kontynuować współpracę z paryskim projektantem odpowiedzialnym za odnawianie wspomnianych wagonów z Polski, bo to właśnie Maxime d'Angeac zajmie się wnętrzami - architektura zewnętrzna została zaś powierzona pochodzącej z Nantes firmie Stirling Design International.

Na ten moment nie można jeszcze zarezerwować sobie miejsca na pokładzie, a Accor nie podało jeszcze dokładnej trasy wycieczkowca, ale najpewniej będzie oferował rejsy na Morze Śródziemne latem i na Morze Karaibskie zimą, w obu przypadkach z "postojami eksploracyjnymi w celu odkrycia skarbów kultury". Warto też podkreślić, że Orient Express Silenseas to nie jedyny superjacht, jaki poznajemy w ostatnich miesiącach - w październiku swój dziewiczy rejs odbył Ritz-Carlton, a Four Seasons ujawniło swoją 207-metrową jednostkę, który ma wejść do służby pod koniec 2025 roku.

Wraz z Orient Express Silenseas rozpoczynamy nowy rozdział w naszej historii, przenosząc doświadczenie i doskonałość luksusowych podróży na najpiękniejsze morza świata. Ten wyjątkowy jacht żaglowy, mający korzenie w historii Orient Expressu, zaoferuje niezrównaną obsługę i wyrafinowane przestrzenie projektowe, przywodzące na myśl złoty wiek mitycznych rejsów czytamy w oświadczeniu Sébastiena Bazina, prezesa i dyrektora generalnego Accor.