Ta maszyna sama układa i przewraca kostki domina. W dodatku jest z LEGO

Ta maszyna nie odczuwa emocji, ale za to potrafi sama ułożyć domino. Została zbudowana przez Granta Davisa. Z pewnością pojawią się jednak głosy, które zwrócą uwagę na to, że tego typu maszyny istnieją już od jakiegoś czasu - i jest to prawda. Co zatem odróżnia wynalazek Davisa od istniejących urządzeń, które działając na baterie, potrafią układać domino? Po pierwsze "Infinite LEGO Domino Machine" może w nieskończoność układać i przewracać klocki domina, nie potrzebuje ingerencji człowieka. Po drugie - jest w całości stworzone z klocków LEGO.

Prezentację maszyny możemy obejrzeć na profilu twórcy na YouTubie.

Davis oszacował, że do zbudowania tej maszyny użył ponad 4000 klocków LEGO. Budowa "Infinite LEGO Domino Machine" zajęła mu od 300 do 400 godzin, kiedy wieczorami i w weekendy pracował nad jej udoskonaleniem. Nie było to łatwe zadanie - trzeba było przecież zaprojektować mechanizmy podnoszące z uwzględnieniem problemu kostek spadających w różny sposób, a także konstrukcję podłogi, która się otwiera i szybko zamyka. Aby sobie z tym poradzić, David użył magnesów wyciągniętych z zestawów kolejowych LEGO, które są używane do łączenia wagoników. Włożył je do każdej kostki, co spowodowało, że ustawiają się idealnie w stosunku do magnesów ukrytych w podłodze.

Maszyna układa, przewraca i podnosi zestaw 10 elementów domina co siedem sekund. Oznacza to, że gdyby pozostała włączona przez 24 godziny, mogłaby ustanowić rekord świata ze 120 tys. kostek ułożonych w ciągu jednego dnia.