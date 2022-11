Klocki LEGO od wielu dekad goszczą na sklepowych półkach, bawialnianych dywanach i przede wszystkim w wyobraźniach nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Nic dziwnego — duński pomysł na zabawę już dawno temu przestał być domeną najmłodszych, a za sprawą zaawansowanych konstrukcji trafia w gusta najstarszych z nas.

Podlaska chata w LEGO Ideas

LEGO Ideas to oficjalna platforma LEGO, za pomocą której ludzie z całego świata mogą zgłaszać swoje pomysły na nowe zestawy z popularnych klocków. Po odpowiedniej prezentacji projektu pozostaje czekać na głosy społeczności — oddawać je może każdy z nas. Aby dana konstrukcja mogła być rozpatrywana i potencjalnie trafić do masowej produkcji, wymagane jest uzyskanie 10 tysięcy głosów.

Tej sztuki dokonał Łukasz Więcek, który zachwycił fanów LEGO swoim projektem podlaskiej chaty rodem z tzw. Krainy Otwartych Okiennic. Robiąca wrażenie konstrukcja przepięknego domu została otoczona ogrodem, a uwagę przykuwa pieczołowitość w oddaniu klimatu rodem z podlaskiej atrakcji turystycznej.

Dom jest efektem wielu godzin prac nie tylko z materiałem budowlanym, ale i poszukiwaniem inspiracji. Choć sam proces konstrukcji trwał ponad miesiąc, a autor wykorzystał do tego celu blisko 3 tysiące klocków, to prace nad pomysłem trwały o wiele dłużej. Jak przyznaje, musiał spędzić sporo czasu z materiałem źródłowym na żywo, obserwując i fotografując różne budynki utrzymane w tym klimacie.

Zdjęcie Podlaska chata z klocków LEGO w głosowaniu LEGO Ideas / Łukasz Więcek / materiały prasowe

Klocki LEGO sposobem na promocję

Zdolności Łukasza zostały docenione przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, która postanowiła skorzystać z umiejętności i kreatywności autora budowli. Sam zainteresowany przyznał, że klockowe nawiązanie do Krainy Otwartych Okiennic przyszło mu do głowy niemalże od razu i z miejsca uznał to za bardzo dobry kierunek.

Jak widać, „Dom otwartych okiennic” przyciąga uwagę pieczołowitością, ciesząc oko zarówno kolorami, jak i wiernie oddanym klimatem tego rodzaju budynków. Nie jest to stuprocentowe odwzorowanie konkretnego domu napotkanego przez Łukasza — projekt zrodził się z połączenia wielu różnych elementów, które autor napotkał podczas zwiedzania regionu. Co istotne, zaprojektowane zostało również tradycyjne wnętrze, a w skład zestawu wchodzą dwie minifigurki oraz dwa psy.

Obecnie propozycja rodem z Polski może pochwalić się przekroczeniem bariery 10 tysięcy wymaganych głosów. Oznacza to, że jej szanse na trafienie do masowej produkcji wzrosły. Sam budynek prezentuje się świetnie z zewnątrz, jak i w środku — otwierany dach umożliwiający podglądanie codziennego życia mieszkańców to dodatkowy atut projektu z LEGO.

Nowa seria LEGO w drodze?

W komentarzach pod zgłoszeniem (poza całą masą gratulacji), pojawiła się również propozycja, aby LEGO rozpoczęło serię tradycyjnych domów z całego świata. Zdaniem komentującego, budowla Łukasza miałaby zostać pierwszą z nich.

Jest to oczywiście tylko opinia i włodarze z LEGO wcale nie muszą się nad nią pochylać. Z drugiej jednak strony, sporą popularnością cieszą się panoramy znanych miast i miejsc. W katalogu LEGO znaleźć można, chociażby Londyn, Dubaj, Nowy Jork, Biały Dom czy Koloseum. Może doczekamy się polskiego akcentu w klockowym świecie?