Ta przełomowa technologia druku 3D pozwala stawiać budynki lżejsze o 70 proc.

Nie od dziś wiadomo, że technologia drukowania betonu 3D to wydajniejsze podejście do konstruowania budynków, a za sprawą nowego osiągnięcia zespołu inżynierów Uniwersytetu Michigan, staje się jeszcze lepsza. Laboratorium DART tego ośrodka naukowego zaprezentowało metodę druku, która pozwala uzyskać ściany o 72 proc. lżejsze niż ich konwencjonalne odpowiedniki.



Druk betonu 3D to przyszłość budownictwa

Jak wyjaśniają badacze, przy drukowaniu 3D betonu zautomatyzowana dysza ekstrudera porusza się po liniach prostych równoległych do podłoża, budując formy na ściany warstwa po warstwie, a następnie puste środki ścian wypełnia się prętami zbrojeniowymi i dodatkowym betonem. Tyle że nie jest to najwydajniejsze podejście, które wykorzystuje więcej betonu niż jest to konieczne, a do tego ogranicza bryły budynków do kilku prostych kształtów.