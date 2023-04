Smartfony zmieniają nasze mózgi. Raczej nie na lepsze

Musi tu chodzić o jakieś zmiany w naszych mózgach, prawda? I naukowcy nie mają wątpliwości, że tak właśnie jest. Smartfony oferują coraz więcej i stają się coraz przydatniejsze, więc coraz częściej z nich korzystamy, a im częściej z nich korzystamy, tym silniejsze ścieżki neuronowe - skłaniające nas do sięgania po tę technologię i sprawiające, że odczuwamy potrzebę sprawdzenia telefonu, nawet jeśli nie musimy - tworzymy.

Pytanie tylko, czy to zmiany na lepsze? Naukowcy starają się to sprawdzić, ale jak sami przyznają, nie nadążają za rosnącą zależnością użytkowników od urządzeń. Nie mają jednak wątpliwości, że wielozadaniowość ogólnie upośledza pamięć i wydajność, co może mieć duży wpływ na wykonywanie zadań.

Wystarczy spojrzeć na prowadzenie samochodu, gdzie czasem już samo odwrócenie uwagi przez powiadomienie może być tragiczne w skutkach, a podobnie to wygląda w mniej ryzykownych zadaniach - podczas badań udało się potwierdzić, że dźwięk powiadomienia sprawiał, że uczestnicy wykonywali zadania znacznie gorzej, prawie tak źle, jak uczestnicy, którzy rozmawiali lub wysyłali SMS-y przez telefon podczas zadania.

W innym badaniu udało się zaś wykazać, że już sama obecność smartfona potrafi upośledzić nasze zdolności, bo im dalej uczestnicy byli od telefonu, tym lepiej radzili sobie z serią zadań sprawdzających umiejętność przetwarzania i zapamiętywania informacji, rozwiązywania problemów i koncentracją (najlepiej, kiedy smartfon był w innym pokoju).

Niemniej minie jeszcze wiele lat, zanim dokładnie dowiemy się, jak uzależnienie od urządzeń wpływa na naszą siłę woli i funkcje poznawcze w dłuższej perspektywie. Chociaż niewykluczony jest też scenariusz, że nigdy się nie dowiemy, bo badania nie nadążą za zmianami na tym polu. Poza tym, może to nie mieć znaczenia, bo ewentualnych zmian w nawykach musielibyśmy chcieć, a na to się akurat nie zanosi.