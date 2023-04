Nearby Share z małą, wielką zmianą. Przesyłanie plików nigdy nie było takie łatwe

Jeżeli kiedykolwiek chcieliście przesłać pliki ze smartfona z Androidem na kompa z Windowsem, wiecie, że... to wcale nie jest taka prosta sprawa. Co prawda mamy dostęp między innymi do Dysku Google czy innych narzędzi, jakie mogą to ułatwić, jednak zdaje się... nie tak to powinno wyglądać. Dobrym przykładem sprytnego rozwiązania tego problemu jest AirDrop, z jakiego możemy skorzystać na sprzętach Apple. Google wzięło sprawy w swoje ręce — nadchodzi rozszerzone Nearby Share, czyli Udostępnianie w pobliżu.

Zdjęcie Przesyłanie plików nigdy nie było takie łatwe. / Solen Feyissa / Unsplash