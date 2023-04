We wpisie na blogu Google’a czytamy, że co roku prawie pół miliona ludzi umiera z powodu narażenia na ekstremalne upały. Liczba ta nadal rośnie. Aby pomóc nam uchronić się przed tego typu zagrożeniem, firma wprowadza specjalne alerty, jakie zobaczymy w wynikach wyszukiwania. Mają one zawierać cenne informacje i wskazówki. Dotyczyć będą między innymi tego, jak się ochłodzić, jak zachować chłodne powietrze w naszych domach czy jakie problemy zdrowotne powinny zwracać naszą szczególną uwagę, gdy takie zagrożenie występuje.

Hej Google, czy można już wyjść z domu?

Z Google’a dowiemy się też między innymi, jaka temperatura będzie występowała w jakich godzinach, a także kiedy minie zagrożenie dla życia i zdrowia powodowane przez upały.

Wszystkie te wysiłki pomogą ludziom i społecznościom na całym świecie przystosować się do rosnących temperatur. Będziemy nadal szukać nowych sposobów, w jakie nasza technologia i narzędzia mogą dostarczać miliardom ludzi istotnych i aktualnych informacji o ekstremalnych warunkach pogodowych oraz pomagać miastom i organizacjom w budowaniu infrastruktury łagodzącej skutki zmiany klimatu dla wszystkich mówi Google.

Informacje te mają być wyświetlone w widocznym miejscu w wynikach wyszukiwania, na tyle, że raczej nie będziemy w stanie ich przeoczyć. Ich dokładność ma zapewnić współpraca z Global Heat Health Information Network (GHHIN).

Firma wspomniała też o narzędziu Tree Canopy. Dzięki zdjęciom lotniczym oraz sztucznej inteligencji, obrazuje ono pokrycie miast drzewami. Jako że te odgrywają istotną rolę w obniżaniu temperatury, narzędzie to przyda się w walce z upałami. Tree Canopy pomaga bowiem zaplanować, gdzie powinno się zasadzić drzewa.