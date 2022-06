Silniki odrzutowe pozwalają samolotom rozwinąć duże prędkości. Te urządzenia stale są udoskonalane, by jak najbardziej to możliwe efektywniej pracowały, również z myślą o środowisku naturalnym. Chociaż silniki odrzutowe napędzają samoloty rejsowe, to większość ludzi nigdy nie widziała, jak funkcjonują od środka.

Youtuber z kanału Warped Perception postanowił zbudować swój mały silnik odrzutowy w taki sposób, by każdy zainteresowany mógł zobaczyć na własne oczy, jak działa. Materiał filmowy trwa 10 minut i w jego pierwszej części autor składa urządzenie z różnych części i przystępuje do jego testów.

Tesla Model S z silnikami odrzutowymi

Co ciekawe, główne elementy silnika są schowane w przezroczystej obudowie, dzięki czemu można zobaczyć działanie komory spalania i wydobywanie się strumieni rozgrzanego gazu. Doprowadzane jest do niej powietrze pod dużym ciśnieniem, a następnie łączy się z paliwem. W efekcie tego dochodzi do zapłonu mieszanki i generowany jest ciąg.

Youtuber z kanału Warped Perception specjalizuje się w budowie wszelkiej maści ciekawych wynalazków. Niedawno zaprezentował zestaw silników odrzutowych do elektrycznej Tesli. Zainspirował się on nadchodzącym nowym Roadsterem, który ma dzięki silnikom rakietowym ze SpaceX przyspieszać do setki w nieco ponad 1 sekundę.