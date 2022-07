Motorola zapowiada swojego nowego flagowego smartfona. Jego atrybutem ma być matryca 200 Mpix. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia wykonane urządzeniem z taką matrycą. Niestety, nie ma co ukrywać, zdjęcia nie zachwycają swoją jakością. Oczywiście, są świetne, ale porównując je do matryc 50 czy 108 Mpix, nie ma tak kolosalnej różnicy.

Warto tutaj dodać, że najnowszy Xiaomi 12S Ultra ma matrycę tylko 50 Mpix, chociaż chiński koncern ma już na rynku smartfony z matrycami 108 Mpix. Eksperci uważają, że to kwestia wielkości matrycy. Jeśli w smartfonach 100 czy 200 Mpix nie będzie szło w parze z sensorami większymi niż 1 cal, to nie mamy co liczyć na prawdziwy wzrost jakości w mobilnej fotografii.

200 Mpix to rewolucja w mobilnej fotografii?

Czym ma pokonać konkurencją nowy flagowy smartfon od Motoroli? Na jego pokładzie ma znaleźć się matryca ISOCELL HP1, którą Samsung niedawno reklamował bilboardem ze słodkim kotkiem. W wykonaniu Motoroli mamy jednak kwiaty. Patrząc na tę fotografię nie ma szans rozróżnić, czy została wykonana za pomocą aparatu z 100 Mpix czy jednak 200 Mpix.

Poza tym nie można nie wspomnieć, że nie jest to prawdziwe 200 Mpix. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z matrycą 50 Mpix, ponieważ zastosowano tu technologię łączenia 4 pikseli w 1, co daje 200 Mpix. Mimo wszystko, specjaliści np. z firmy Sony zapowiadają, że za 4 lata mobilna fotografia dorówna tej profesjonalnej.

Sony zapowiada rewolucyjne smartfony za 4 lata

Najnowszy smartfon Sony Xperia Pro-I oferuje najpotężniejszy optyczny zoom w historii, a najlepsze dopiero ma nadejść. Szef firmy zapowiedział bowiem, że smartfony będą wykonywały o wiele lepszej jakości fotografie od nawet najlepszych aparatów bezlusterkowych, w tym pełnych klatek

Jak koncern chce tego dokonać? Nie jest tajemnicą, że największą rolę odegra miniaturyzacja. Zostanie też zwiększona średnica sensorów do ponad 1 cala oraz liczba pikseli. Nie zabraknie też potężniejszych algorytmów sztucznej inteligencji oraz wyższej jakości obiektywów i płynnych soczewek.