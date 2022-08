Chińczycy znowu wyprzedzili cały świat i pokazali, że mają odwagę zezwolić na jazdę po ulicach samochodom-robotom. Chiński gigant technologiczny koncern Baidu ogłosił, że uzyskał pozwolenia na tzw. samochody autonomiczne na drogach publicznych. To auta całkowicie pozbawione kierowcy czy nawet operatora, który "na odległość" kontroluje jazdę. Baidu wybrał duże, wygodne samochody elektryczne.

Zdjęcie Pierwsze auta bez kierowcy mogą być dla mieszkańców chińskich miast niespodzianką / foto: Baidu Intelligent Driving Group / domena publiczna

Autonomiczne samochody w Chinach. Na początek dwa miasta

Chiński gigant Baidu wybrał dwa mega-miasta na pierwsze, w których na ulicach pojawią się samochody bez kierowcy. To zamieszkiwane przez 30 milionów ludzi Chongqing i 11-milionowe Wuhan. Samochody-roboty będą korzystały z systemu Apollo Go i na początek będą dostępne tylko przez kilka godzin: od 9.00 do 17.00 i to tylko w dni robocze. Chińczycy wyraźnie chcą sprawdzić, jak ten system się sprawdzi i jak na samochody "bez kierowców" zareagują mieszkańcy.



Zdjęcie W chińskich taksówkach bez kierowcy pasażer będzie mógł kontrolować jazdę patrząc na duży monitor / foto: Baidu Intelligent Driving Group / domena publiczna

W końcu doszliśmy do momentu, za którym tęskni branża. Uważamy, że zezwolenia na auta bez kierowców są kamieniem milowy i za chwilę będziemy mogli wreszcie ruszyć z wprowadzeniem autonomicznych samochodów na naprawdę dużą skalę. Wei Dong, wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa w Baidu Intelligent Driving Group

Samochody "bez kierowcy" to przyszłość motoryzacji. Pasażerowie takich aut mają lęk, że jak "coś pójdzie nie tak", to komputer nie zastąpi człowieka i może być groźnie. W Stanach Zjednoczonych doszło do wypadku "auta bez kierowcy", w wyniku którego pasażerowie odnieśli drobne obrażenia.

W efekcie ruszyło śledztwo, a moment wprowadzenia samochodów autonomicznych został przełożony w czasie. Chińczycy takich obaw nie mają, a dotychczasowe testy "taksówek-robotów" wykonane przez koncern Baidu wypadły znakomicie.