Taśma wiadomości z misji Voyager idzie pod młotek. Kosmiczna cena

Czym są Voyager Golden Record?

To pozłacane dyski, na których nagrano dźwięki i obrazy, które obrazują różnorodność życia i kultury na Ziemi. Umieszczone zostały w sondach Voyager wysłanych 1977 roku w bezkresny kosmos, stanowiąc swoisty list w butelce. NASA, która odpowiada za misję Voyager, liczy, że pewnego dnia sondy zostaną znalezione przez pozaziemską cywilizację i dzięki Voyager Golden Records ta dowie się o naszym istnieniu i spróbuje się skontaktować.

Reklama

Sprzedawana kopia należy do Carla Sagana i Ann Druyan, małżeństwa, które pracowało w specjalnym komitecie decydującym o zawartości wiadomości. Sagan był dyrektorem, odpowiedzialnym za to, co ostatecznie znajdzie się na nagraniach i zostanie wysłane w kosmos. Znalazło się 116 obrazów i różnych dźwięków, w tym zdjęcia jedzących ludzi, utwory muzyczne różnych kultur i epok, pozdrowienia w 55 językach czy... odgłosy wieloryba.

Na dyskach znajdują się wszelkie informacje o nas, naszej planecie czy Układzie Słonecznym, jak to gdzie znajdujemy się we wszechświecie, jaka jest różnorodność organizmów na Ziemi oraz jak wygląda nasza cywilizacja. Wiele rzeczy opisano z odniesieniami do czasu, rozmiaru, wagi czy składu chemicznego, aby każdy organizm we wszechświecie mógł je zrozumieć. Dyski stanowią swoistą dokumentację osiągnięć ludzkości, przedstawiając nas ewentualnemu znalazcy w jak najlepszym świetle.