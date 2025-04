W grze Lotto typuje się 6 z 49 liczb - to daje ok. 14 milionów możliwych kombinacji. Trafienie prawidłowego zestawu, tzw. szóstki, to prawdopodobieństwo ok. 1 do 14 mln (1:13 983 816). W przypadku tzw. piątki wg. ekspertów prawdopodobieństwo wygranej to ~1:54 201. Typowanie podobnych zestawów liczb, które okazują się zwycięskie, zdarza się co jakiś czas, choć nie sposób go przewidzieć. Znamy taki ciekawy przykład także z zeszłego roku - w wyniku losowania Lotto z 7 listopada 2024 roku aż 11 osób trafiło "szóstkę", a 270 uczestników zdobyły "piątkę".