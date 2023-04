Patthawikorn Boonrin z Tajlandii pochwalił się na swoim tiktoku, że dzięki popularnemu ChatGPT udało mu się wygrać na loterii. Twierdzi, że umieścił w systemie kilka hipotetycznych pytań i kilka zwycięskich liczb z poprzednich lat i w odpowiedzi otrzymał szereg liczb wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, były to: 57, 27, 29 i 99.

Należy jednak na wstępie podkreślić, że wygrana nie była jakoś szczególnie imponująca. Kwota wyniosła 2000 tajlandzkich batów, czyli jakieś 244 złote. I chociaż sama suma wygrana na loterii nie robi wrażenia, to informacja o tym, że wygrał dzięki ChatGPT, obiegła cały świat. To natomiast budzi dyskusje odnośnie do tego, czy rzeczywiście sztuczna inteligencja może w jakiś sposób pomóc nam wytypować zwycięskie liczby.

Reklama

Czy można wygrać na loterii z pomocą sztucznej inteligencji?

Co ciekawe sam Chatbot od Open AI zaprzecza, jeżeli go zapytać, czy jest w stanie wygenerować zwycięskie liczby, na przykład w naszym rodzimym Lotto. Chat wygeneruje nam liczby, jednak będzie na każdym kroku potwierdzał, że nie gwarantuje wygranej, a liczby generuje losowo. Nie ma się co łudzić, że sztuczna inteligencja jest w stanie w jakiś magiczny sposób przewidzieć, jakie liczby zostaną wytypowane przy następnym losowaniu. Zakreślając liczby na kuponie od ChatGPT, osiągniemy taki sam rezultat, jak grając po prostu przez system "chybił trafił".

Zdjęcie Chat wygeneruje nam liczby, jednak będzie na każdym kroku potwierdzał, że nie gwarantuje wygranej / OpenAI ChatGPT / domena publiczna

Jednak od ChataGPT możemy uzyskać pewne wskazówki dotyczące zmaksymalizowania szansy na wygraną. Chodzi tutaj o statystyki. Na ten sam pomysł wpadła kiedyś pewna matematyczka ze Stanów Zjednoczonych, o której było głośno parę lat temu. Joan R. Ginther z Teksasu czterokrotnie zgarnęła główną wygraną w stanowej loterii i łącznie w ciągu 17 lat wygrała 20,4 mln dolarów. Sama nigdy nie udzieliła komentarza na ten temat, jednak media przypuszczają, że za wszystkim stała matematyka, ponieważ szanse na czterokrotne przypadkowe wygrane w loterii wynoszą 1 do 200 milionów.