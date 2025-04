Sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. ogłosił we wtorek, że Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Agencja ds. Żywności i Leków wycofają wszystkie sztuczne barwniki spożywcze na bazie ropy naftowej z krajowego zaopatrzenia w żywność. Jest to kluczowy element jego programu "Przywróćmy Ameryce zdrowie". Zmiany mają wejść w życie do końca przyszłego roku.