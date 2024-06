Spis treści: 01 Czy telefony promieniują?

Czy telefony promieniują?

Telefony jako urządzenia elektroniczne wydzielają promieniowanie elektromagnetyczne - to fakt i nic dziwnego, że niektóre osoby mają z tego powodu spore obawy. Czy korzystanie z telefonu jest niebezpieczne i czy promieniowanie może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie? Aby zrozumieć to zjawisko, należy zacząć od podstaw, czyli współczynnika SAR.

SAR służy do oznaczania tempa, z jakim nasz organizm jest w stanie pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład wydzielane przez telefony. Da się go odnieść do każdego urządzenia i w ten sposób stwierdzamy, że im mniejsza wartość W/kg (watów na kilogram), tym lepiej. Ustalono nawet prawny limit bezpieczeństwa, wynoszący 2 W/kg (dla telefonów). Nie jest to jednak żelazna granica - po jej przekroczeniu nic się nie stanie, a jak do tej pory nie przedstawiono żadnych dowodów, jakoby np. 3 W/kg miało szkodzić naszemu zdrowiu.

Które telefony promieniują? Samsung pod lupą

Na skutek coraz większej dyskusji na temat promieniowania telefonów, firma Stocklytics postanowiła sprawdzić, które telefony firmy Samsung promieniują najbardziej. Koreański producent tworzy najpopularniejsze urządzenia z Androidem, które są posiadane przez miliony osób na całym świecie. Czy ich zdrowie znajduje się w niebezpieczeństwie? Sprawdźmy to. Oto ranking przebadanych smartfonów Samsunga i współczynnik SAR:

Galaxy A31 - 1,68 W/kg Galaxy A53 5G - 1,6 W/kg Galaxy A51 - 1,59 W/kg Galaxy A22 - 1,59 W/kg Galaxy M20 - 1,59 W/kg Galaxy S22 - 1,59 W/kg Galaxy S22 Ultra - 1,59 W/kg Galaxy A33 5G - 1,59 W/kg Galaxy Z Flip3 - 1,58 W/kg

Mając w pamięci ustalony limit (2 W/kg) możemy zauważyć, że telefony te zdecydowanie się do niego zbliżają. Choć granica nie została przekroczona, to wiele osób może mieć obawy dotyczące tego, czy korzystanie z tych telefonów jest bezpieczne. Okazuje się, że jak najbardziej tak. Wspomniany limit i tak jest bardzo rygorystyczny, dlatego w tym wypadku nie ma powodów do zmartwień. Mając w kieszeni popularnego niegdyś S22 nic nam nie grozi. Tym bardziej że wokół nas inne urządzenia promieniują znacznie mocniej.

Promieniowanie telefonów? Bez obaw

Samsungi to nie jedyne telefony, które zbliżyły się do granicy 2 W/kg. Jakiś czas temu przygotowałem zestawienie telefonów innych marek, spośród których rekordzista miał SAR na poziomie 1,79 W/kg. To jeszcze więcej, a wciąż bezpiecznie.

To nie wszystko. Inne urządzenia elektryczne, jak choćby kuchenka mikrofalowa, mogą produkować jeszcze więcej promieniowania - nawet do 9 W/kg. Mimo wszystko nie rezygnujemy z nich, dlatego tym bardziej nie powinniśmy obawiać się smartfonów.