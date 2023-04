Można pomyśleć, że kwadratowe koła do roweru to nie jest najlepszy pomysł. No bo jak to ma niby działać? Otóż założyciele kanału na YouTube nazwanego The Q postanowili skonstruować rower z użyciem kwadratowych kół. I mimo że ten pomysł wydawał się nie najlepszy, okazuje się, że wyszło całkiem nieźle.

Koła jedyne w swoim rodzaju

Pomysł wykorzystania innego kształtu niż koła w pojazdach nie jest wcale takim nowym pomysłem. Kilka lat temu w sławnym programie Pogromcy Mitów prowadzący starali się stworzyć pickupa właśnie z kwadratowymi kołami, jednak projekt, jak i jego wykonanie nie do końca spełnił oczekiwania twórców. Jazda tym samochodem była bardzo niewygodna, nawet jeżeli kąty każdego koła zostały przesunięte względem pozostałych.

Kolejny pojazd, w którym postanowiono zastąpić tradycyjne koła innymi, tym razem trójkątnymi, zaprezentowany został w Burning Man. Różnica polegała na tym, że pojazd został wyposażony w specjalnie wyprofilowaną ramę, która miała za zadanie niwelować wszelkie wstrząsy spowodowane kształtem koła. Owszem, jazda rowerem z kwadratowymi kołami jest jak najbardziej możliwa, jeżeli dysponujemy odpowiednim torem, gdzie kąty mogą swobodnie się zapadać, co skutkuje płynną jazdą.

Przykład stanowi pokaz, jaki zaprezentował Mike Reiss, były scenarzysta i producent The Simpsons. Jadąc na trójkołowcu wyposażonym w kwadratowe koła, poruszał się po powierzchni z wypukłościami specjalnie zaprojektowanymi pod jazdę na wehikule. Jednak nikt nie będzie rozkładał sobie nawierzchni specjalnie pod ten wynalazek. The Q podeszli do problemu od innej strony, co pozwoliło na uzyskanie komfortowej jazdy nawet po prostych nawierzchniach. Postanowili wykorzystać technologię podobną do tej wykorzystywanej w czołgach, które gładko suną po niemal każdej nawierzchni.

Jak to działa

Same kwadratowe koła pozostają w bezruchu mimo pracy pedałami. To, co pozwala na poruszanie się, to bieżnik podobny do gąsienic wykorzystywanych w przecie wojskowym. Gumowe opony zostały pocięte i połączone z czterema zestawami łańcuchów rowerowych. W efekcie łańcuchy tworzą ciągły bieżnik, który ślizga się po zewnętrznej stronie każdego koła, wprowadzając rower w ruch. Żartobliwie rzecz ujmując, można powiedzieć, że jest to miniczołg napędzany pedałami.

Wadą tego rozwiązania jest to, że koła posiadają idealne 90-stopniowe kąty, a co za tym idzie, nie ma takiej sprawności poruszania się w terenie jak prawdziwy czołg. Co więcej, wydaje się, że ciężar roweru i system pedałów nie sprzyja użytkownikowi w pokonywaniu wzniesień terenu. Również dźwięk wydawany przez skrobiące nawierzchnię łańcuchy nie sprzyja relaksującej rekreacji. Jednak jakby nie patrzeć, jest to w pełni sprawny rower poruszający się na idealnie kwadratowych kołach.