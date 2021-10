Tesla Cybertruck w akcji na nowym wideo, a premiera coraz... dalej

Tesla Cybertruck wzbudza ogromne emocje i zainteresowanie od momentu swojej pierwszej prezentacji w 2019 roku. To zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych samochodów ostatnich lat, a po opublikowanym właśnie filmie, na którym możemy zobaczyć prototyp w akcji, zainteresowanie z pewnością jeszcze podskoczy.



Wideo, wyglądające jak oficjalny klip promocyjny, dołączył do swojego wpisu na Twitterze znany zwolennik samochodów elektrycznych, Harsimran Bansal. Możemy na nim zobaczyć Cybertrucka w środowisku miejskim, przedmiejskim, na planie budowy, podczas jazdy w terenie czy po polach, co ewidentnie wskazuje, że Tesla ma zamiar reklamować swój samochód jako idealny do każdego zastosowania. I nie da się ukryć, że w każdym będzie zwracać na siebie uwagę, bo projekt zdaje się dosłownie wyrwany z przyszłości, Cyberpunk 2077, Matrixa czy innego uniwersum sci-fi.



Zresztą sam Elon Musk podkreślał, że dla niego Cybertruck ma właśnie matrixowy klimat i jest samochodem, którym mógłby jeździć Neo. I z pewnością byłby w nim bezpieczny, bo auto charakteryzuje się ogromną wytrzymałością - zdaniem firmy jego karoseria jest niemal nie do przebicia, a wszystko za sprawą specjalnej warstwy nierdzewnej stali o nazwie Ultra-Hard 30X Cold-Rolled i szkła zbrojonego Tesla.



A jeśli dodamy do tego informację, że ten ważący blisko 3 tony (w wersji z 3 silnikami) potwór będzie się rozpędzał od 0 do 100 km w dosłownie 2,9 sekundy, to mamy obraz pojazdu, jakiego jeszcze na rynku nie było - a wspominaliśmy już o zasięgu nawet 800 km? Nic więc dziwnego, że wiele osób nie może się doczekać rynkowego debiutu (ponad milion zarezerwowało dla siebie egzemplarz!), który niestety został ponownie przesunięty.



Produkcja nie rozpocznie się wcześniej niż w 2022 roku, a i tu mowa o niedużej liczbie egzemplarzy, bo docelowo Elon Musk celuje w 2023 rok. Na osłodę mamy jednak film z testów samochodu sprzed kilku dni oraz dzisiejszy spot reklamowy, co oznacza, że Tesla nie zapomina o swoim projekcie i ciągle nad nim pracuje.