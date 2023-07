Spis treści: 01 Podsumowanie roku w aplikacji - mocny trend

02 TikTok Wrapped. Jak zobaczyć swoje podsumowanie?

03 TikTok nadal dostępny. Co dalej?

Podsumowanie roku w aplikacji - mocny trend

Różnorodne muzyczne (i nie tylko) podsumowania są bardzo popularne na całym świecie. Lubimy widzieć statystyki naszych odsłuchań na Spotify, dlatego szukamy specjalnych trackerów do ich gromadzenia. Trend ten nie tyczy się jednak tylko aplikacji do słuchania piosenek. Da się go zaobserwować również w przypadku innych platform.

W ten sposób swoje roczne podsumowania wprowadziło YouTube Music, PlayStation Network, Nintendo czy np. TikTok. Okazuje się, że szalenie popularny portal społecznościowy z krótkimi filmikami wideo również pozwala cofnąć się w czasie i sprawdzić, co nam w duszy grało. Rezultat może być jednak przerażający, jeżeli spędzaliśmy na TikToku zdecydowanie zbyt wiele godzin. A to akurat całkiem prawdopodobne.

Reklama

Zdjęcie Czy TikTok jest bezpieczny? Pojawia się coraz więcej wątpliwości... / 123RF/PICSEL

TikTok Wrapped. Jak zobaczyć swoje podsumowanie?

Aby uzyskać dostęp do naszego podsumowania roku na TikToku, musimy wejść najpierw w ustawienia aplikacji. Tam konieczne jest poproszenie o pobranie danych z naszego profilu. Tych może być sporo - tym więcej, im dłużej i aktywniej spędzaliśmy czas na oglądaniu materiałów, komentowaniu, dawaniu reakcji pod twórczością innych użytkowników i tak dalej. W każdym razie warto uzbroić się w cierpliwość.

Gdy już pobierzemy plik z danymi dotyczącymi naszego profilu na TikToku, wchodzi na witrynę Wrapped for TikTok. Przesyłamy tam plik z danymi i już po chwili możemy cieszyć się naszym podsumowaniem. Jak podaje autor tego oprogramowania, cały proces jest bezpieczny i nie musimy bać się o prywatność - dane pochodzące z naszych profili nie są nigdzie gromadzone.

TikTok nadal dostępny. Co dalej?

O ile samo tworzenie TikTok Wrapped nie musi być wcale niebezpieczne, tak nadal dużo wątpliwości budzi sama aplikacja. Kontrowersje wokół TikToka nie gasną nawet, jeżeli akurat w mediach mniej jest przekazów na temat nadchodzących zakazów czy ograniczeń. O co jednak chodzi w ogólnoświatowym poruszeniu na temat chińskiej aplikacji?

W gruncie rzeczy tematem debaty jest bezpieczeństwo danych i prywatność. Pamiętajmy jednak, że nie tylko TikTok gromadzi dane, robią to też inne serwisy czy platformy. Dlaczego więc mielibyśmy uznawać, że akurat TikTok jest najgorszym z nich? Na to nie ma obecnie dowodów. Są jednak pewne prawdiła, które mają zastosowanie niezależnie od aplikacji - uważajmy na to, co publikujemy w sieci. Dbajmy o swoje hasła, bezpieczeństwo najmłodszych i roztropnie podchodźmy do cyfrowego świata.