Jak podkreślają dziennikarze The Independent, to nie pierwszy raz, kiedy na TikToku obserwujemy falę dezinformacji związaną z katastrofami naturalnymi, co wynika częściowo z nieufności opinii publicznej do urzędników państwowych, która przybrała na sile podczas pandemii koronawirusa.



"Zamieszanie" wokół szczepionek przeciw COVID-19 i samej choroby sprawiło, że zwolennicy teorii spiskowych nabrali wiatru w żagle i dotąd z niego korzystają, tyle że "chipy" zamienili na "broń energetyczną i celowe pożary", co jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem.

Bo jak wyjaśnia dr Erin Haynes z University of Kentucky, media społecznościowe są mieczem obosiecznym - z jednej strony mogą być niezwykle pomocne, bo ostrzegają ludzi o niebezpiecznych sytuacjach i pozwalają szybko rozpowszechnić niezbędne informacje, a z drugiej w ten sam sposób działają w służbie dezinformacji:

(...) pozwalają na szerokie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, więc może to działać w obie strony. Podczas korzystania z mediów społecznościowych trzeba być bardzo ostrożnym. Sprawdź fakty, znajdź źródło tych informacji.