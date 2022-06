NASA już w 2019 roku informowała o nowych skafandrach dla astronautów odbywających kosmiczne podróże i ujawniła, czym charakteryzować będzie się projekt o nazwie xEMU. Dowiedzieliśmy się wtedy, że skafandry mają być bardziej elastyczne od swoich poprzedników (co znacznie ułatwić ma poruszanie się w nich), łatwiejsze do zakładania, pozbawione zamków (przez które do środka mógłby dostawać się księżycowy pył), pasować na wiele rozmiarów ciała (tym razem na Księżyc lecą też kobiety) i przede wszystkim wytrzymywać ekstremalne temperatury oraz ich wahania typowych dla naszego naturalnego satelity.



Dowiedz się, jak powstaje skafander kosmiczny do nowych misji NASA (...) Testy skafandra odbywają się na pustyni, pod wodą i w wyjątkowych laboratoriach NASA, które mogą symulować grawitację Księżyca, Marsa lub w ogóle jej brak. Efektem końcowym jest skafander kosmiczny, który będzie miał większą elastyczność, większą moc i większe możliwości, aby umożliwić astronautom eksplorację jak nigdy dotąd - zapowiadała agencja w specjalnym materiale wideo.



NASA wybrała podwykonawców skafandrów nowej generacji

Amerykańska agencja kosmiczna od razu ogłosiła też, że chciałaby zlecić produkcję skafandrów niezależnej firmie, która będzie w stanie spełnić ich wymagania techniczne i produkcyjne. Poszukiwania trwały 3 lata, ale NASA podczas oficjalnej konferencji prasowej w końcu ujawniła, komu powierzy to ważne i odpowiedzialne zadanie.



Skafandry nowej generacji, z których astronauci będą korzystać podczas przyszłych lotów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i w których polecą na Księżyc w ramach misji Artemis I, wyprodukują Axiom Space i Collins Aerospace. NASA wyznaczyć miała standardy techniczne i bezpieczeństwa dla nowego wyposażenia xEMU, ale “design, rozwój, testy, certyfikacja, a także niezbędne wyposażenie wspierające" to zadanie dla wybranych podwykonawców.

Zdaniem NASA nowe skafandry będą gotowe do 2025 roku i do tego czasu przejdą testy w symulowanym środowisku kosmicznym oraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I choć amerykańska agencja musi do czasu powrotu na Księżyc uporać się jeszcze z wieloma innymi kwestiami, w tym lądownikami, to skafandry są zdecydowanie jednym z najważniejszych elementów misji. Szczególnie że konstrukcja, na której polegają obecnie astronauci, ma już na karku 45 lat i naprawdę wymaga zastąpienia.