Tor połączył siły z firmą VPN. Cel: superbezpieczna przeglądarka

Korzystając na co dzień z sieci, co krok natykamy się na informacje o ciasteczkach i innych formach zbierania informacji. Do tego dochodzą programy, które wcale się nie kwapią do tego, aby nas poinformować o tym, że nasze dane im się bardzo przydadzą. W wielu platformach już samo logowanie obarczone jest wieloma zagrożeniami dotyczącymi naszej prywatności i to niezależnie od tego, czy mamy na to ochotę, czy nie.

Prywatność przede wszystkim

Dlatego też dwie firmy połączyły swoje siły, aby stworzyć dla użytkowników przeglądarkę, zapewniającą jak największą prywatność. Mullvad VPN posiadająca siedzibę w Szwecji połączyła się z projektem Tor dotyczącym dostępu do nieocenzurowanej sieci rozpoczętym w latach 90., co w rezultacie pozwoliło rozwinąć przeglądarkę Mullvad do poziomu superbezpieczeństwa cyfrowego. Co więcej, jest ona całkowicie bezpłatna.

Dzisiejsza masowa inwigilacja jest absurdalna. Chcemy uwolnić Internet od masowej inwigilacji. Powiedział Jan Jonsson, dyrektor generalny Mullvad VPN

Mulvad VPN wybrał do współpracy Tor, ponieważ jest to jedna z najlepszych przeglądarek nastawionych na prywatność użytkownika. Jak twierdzi firma, sama wirtualna siec prywatności nie jest wystarczająca do zachowania danych. Potrzebne było połączenie godnej zaufania sieci VPN z przeglądarką dbającą o prywatność swoich użytkowników. Przeglądarka Tor jest jednym z pierwszych wyborów użytkowników szanujących swoją prywatność.

Ochrona użytkowników

Jednak kojarzy się też niektórym z przemycaniem treści nie do końca legalnych i związanych z działalnościami przestępczymi. Jednak stanowi bezpieczną przystań dla osób, które potrzebują chronić swoją prywatność. Jednak sam Tor nie wystarczy, ponieważ dane w dalszym ciągu przepuszczane są przez przekaźniki publiczne. Dlatego też przewaga Mullvad VPN polega na tym, że jest szybsza, daje nam możliwość zmiany lokalizacji, ochronę w publicznej sieci Wi-Fi oraz pomaga uniknąć geograficznego blokowania treści i cenzury politycznej.

Przeglądarka Mullvad polega na godnych zaufania sieciach VPN i nie musi być używana z firmową siecią VPN, dlatego też warto sprawdzić inne potencjalne sieci VPN pod względem wiarygodności. Pracuje ona w domyślnym trybie prywatnym, niezapisywane są żadne pliki cookie ani historia przeglądania. Jedną z ważniejszych funkcji jest to, że nie zapisuje odcisków palców, a co za tym idzie, chroni poprzez zmniejszenie cech identyfikujących komputer i w konsekwencji identyfikacji użytkownika. Maskuje wszelkie połączone z komputerem urządzania, czy zainstalowane rozszerzenia.

Rozwój tej przeglądarki z Mullvad ma na celu zapewnienie ludziom większej opcji prywatności podczas codziennego przeglądania i zakwestionowanie obecnego modelu biznesowego wykorzystywania danych behawioralnych ludzi. Powiedziała Isabela Fernandes, dyrektor wykonawczy The Tor Project