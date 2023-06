UFO nad miastami w USA. Armia sprawdza, jak zareagują mieszkańcy

Naukowcy starają się zrozumieć psychikę ludzką i reakcje na nieznane lub dziwne wydarzenia. Niektórzy psychologowie są pewni, że większość wydarzeń związanych z UFO to nic innego jak wybujała wyobraźnia osób, które znalazły się w niezwykłej sytuacji. Po prostu ich oczy widziały coś, czego nie było, a mózg zapamiętał rzeczy, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością.

Naukowcy chcą sprawdzić reakcje mieszkańców

Wracając do tematu pojazdów obcych cywilizacji, nie można nie wspomnieć, że gdy na niebie zaczęły się pojawiać bombowce B-2 Spirit i F-117 Nighthawk, czyli maszyn o nieziemskim wyglądzie, natychmiast gwałtownie wzrosła ilość zgłoszeń na policję dotyczących fenomenu UFO. To bardzo cenna wiadomość dla badaczy, ponieważ dobitnie pokazuje, w którą stronę warto prowadzić śledztwo.

Na razie wciąż nie wiadomo, z jakimi dokładnie obiektami mieli kontakt piloci amerykańskich sił powietrznych i skąd pochodziły. Wielu wyższej rangi wojskowych jednak ma dowody na to, że mamy tu do czynienia z technologiami, które nie powstały na naszej planecie ( o czym pisaliśmy tutaj ). Co najciekawsze, armia USA ma być w posiadaniu kilku pojazdów obcych cywilizacji i próbuje wdrażać elementy tych technologii do swoich wynalazków, ale odbywa się to z różnym skutkiem.